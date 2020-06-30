«Сестрорецкому курорту» возвращают исторический облик

Последние несколько десятков лет Лесной корпус представлял собой печальное зрелище: от кирпичных башенок остались одни руины; деревянные части сооружения и вовсе исчезли. Территория была обнесена забором и фактически заброшена. Ни на картах, ни в официальных документах такого объекта давным-давно не значилось.

Лесной корпус в 2016 году. Фото: RBI

Зданию повезло – приход инвестора помог вернуть его утраченную красоту. Группа RBI хорошо известна своими проектами реконструкции исторических объектов в центральной части Северной столицы.

На счету компании – сохранение водонапорной башни Охтинской бумагопрядильной мануфактуры, газгольдера на Заозерной улице, исторического гаража Крюммеля на Петроградской стороне, особняка княгини Голицыной на Шпалерной улице. RBI называют самым «петербургским» девелопером.

Вторую жизнь Лесной корпус получил в рамках проекта «Русские сезоны». Он подразумвает не только воссоздание дореволюционной постройки, но и реконструкцию двух советских аварийных корпусов, ранее напоминавших типичные «хрущёвки». Теперь они выглядят стильно и современно, отлично вписываются в ландшафт и полностью соответствуют своему зелёному окружению.

Лесной корпус после реконструкции. Фото: RBI

Благодаря партнёрству с инвестором санаторий «Сестрорецкий курорт» смог провести капитальную модернизацию инженерных сетей и новое асфальтирование дорог, проложить специальные тропинки для терренкура (пеших прогулок), обновить уличное освещение, установить скамейки для отдыхающих и в целом благоустроить свою огромную территорию. Со стороны RBI вложения в проект составили порядка 1,6 млрд рублей.

Проход на курорт, доступ к пляжу Финского залива и в парк санатория по-прежнему останутся открытым для всех желающих. Теперь каждый сможет увидеть Лесной корпус таким, каким его задумывал автор – архитектор Зигфрид Леви, долгое время работавший совместно с прославленным зодчим Л. Н. Бенуа. На рубеже XIX-XX веков в этих местах останавливались такие именитые личности, как Горький, Маяковский, Репин, Чуковский и многие другие. И современные посетители санатория очень скоро смогут полюбоваться теми же красивыми видами.