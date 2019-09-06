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Кусочек Франции в Петербурге: история особняка и завода Зигеля

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© Фото: Instagram / @suhobskaya_maria

Темы дня

Как создавались уникальные дома в центре Северной столицы, а также при чём тут овощи и фрукты, кирпич, большие деньги, газ и часы.

Завод вместо огородов

 

В середине 19 века на месте существующего дома №63 по улице Марата был огород, пренадлежавший купчихе Марии Сидоровой. Поле для выращивания овощей, фруктов и цветов занимало огромную площадь – от дома №55 до дома №63 – и было одними из самых крупных в городе на Неве.

Вскоре участок между улицами Николаевской и Ямской (ныне Достоевского) приобрёл предприниматель, фабрикант, инженер-механик Курт Зигель – специалист по оборудованию для подачи воды и газа.

Саксонец основал в Петербурге механический завод. Участок был куплен как раз для этих целей. Здесь разместились производственные корпуса завода «К. Зигель», складские помещения, а также особняк предпринимателя.

Страница каталога фирмы «К. Зигель». Фото: citywalls.ru
 

В Северной столице до сих пор во многих местах можно встретить канализационные люки с клеймом завода.
Фото: Livejournal / @babs71
 

Двухэтажный особняк – шикарный и выделяющийся

 

Зигелю хотелось чего-то особенного. Поэтому он привлёк для работ архитектора Иеронима Китнера – представителя «кирпичного стиля», который был не особо популярен тогда в Петербурге. Зодчий любил этот материал не только за внешний вид, но ещё за дешевизну и удобство в использовании.

Вообще, из кирпича строили в основном здания заводов и фабрик, казармы, парковые павильоны. Новые алые постройки на улице Марата выделялись и были нестандартными для центра Петербурга.

А тут ещё великолепные неоштукатуренные фасады, мрачноватый вид и стиль французского ренессанса – башенки, терраса, кованые решётки, лепнина на окнах, особенный декор трёхгранного эркера.

Единственное, чтобы кирпич выглядел более изысканно, архитектор решил сочетать его с керамикой, отделанной под натуральный камень. Штукатуркой кирпич покрыли уже позднее, во время реставраций.

Вход в особняк украшала лепнина в виде треугольника, измерителя и буквы S – напоминание о профессии Зигеля. Весь проект стоил огромных средств.

Фото: Livejournal / @babs71
 

В настоящее время особняк находится под защитой государства, является объектом культурного наследия. Здесь базируется филиал международного банка.

Журнал «Зодчий», 1890 год. Фото: citywalls.ru
 

Около 1900 года. Фото: News Centre
 

Медведи-защитники, революция и часы

 

Одновременно с особняком начал создаваться комплекс заводских построек, выходящий на улицу Достоевского (сейчас это дома от №40 до №44). Ими тоже занимался Китнер. Сначала появился трёхэтажный корпус, в котором размещались мастерские, контора и магазин завода.

Фото: citywalls.ru
 

С 1902 года вход на предприятие украсили две статуи бронзовых медведей, отлитых по модели известного скульптора-анималиста Артемия Обера.
Фото: Livejournal / @babs71
 

Позднее Китнер построил во дворе завода металлический навес на столбах для производственных нужд, а в 1895 году разработал проект остекления этого навеса.
Фото: Livejournal / @babs71

 

В 1902 году заводской комплекс был расширен по проекту архитектора Рихарда Берзена. Он и оформил остальные корпуса в том же стиле.

В 1917 году завод национализировали. А спустя 30 лет здесь начали производить часы, в том числе фасадные и промышленные. Ими оформляли, например, высотные здания в Москве и Варшаве, Кремлёвский дворец съездов, станции метрополитена.

 

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