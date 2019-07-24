Самый центральный в Петербурге: история Итальянского моста через канал Грибоедова

За проход по мосту – по 1 копейке с человека

История «самого центрального моста Петербурга» берёт свое начало в 1896 году, когда молодой инженер путей сообщения Леонид Колпицын предложил соорудить в створе Итальянской улицы пешеходный мост через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова).

Задолго до этого на этом месте работала переправа. Людей перевозили на яликах – небольших шлюпках с одной или двумя парами вёсел.

Городские власти инициативу инженера не поддержали, поэтому он решил построить 20-метровую «перекидную» переправу за свой счет. У Колпицына был план: сделать её платной – за каждого пешехода, желающего пересечь канал, брать по 1 копейке.

Деревянный мост получился необычным. Во-первых, он был приподнят почти на полтора метра над уровнем набережной для удобного прохода судов. Пришлось даже установить лестницы с обеих сторон переправы, чтобы петербуржцам было проще на неё взбираться. Во-вторых, для мощения мостового полотна использовали плиты из ксилолита – смеси древесных опилок и цемента – новые технологии для мостостроения того времени.

Открытие состоялось 6 октября 1896 года. Власти выразили инженеру благодарность, но отказались компенсировать затраты на строительство, а также не поддержали его идею с платным проходом. В конце концов, Колпицын просто подарил мост городу.

Мост в 1907-1910-х годах. Фото: Wikipedia

Пять жизней одного моста

В 1902 году ксилолитовые плиты заменили на доски. Спустя десять лет мост стал «Итальянским» в честь расположенной рядом Итальянской улицы. Тогда же переправу снова переделали, она стала брусчатой.

Кстати, Итальянская улица получила своё название от Итальянского дворца, построенного на левом берегу реки Фонтанки в 1730-е годы. Дворец предназначался для проведения балов, ассамблей и прочих мероприятий представителей аристократии. Ныне здесь расположено одно из зданий Российской национальной библиотеки.

Улица проходила от набережной Фонтанки до набережной Екатерининского канала и в конце 19 века называлась Большой Итальянской, а позже – просто Итальянской.

Итальянский мост в 1930-х годах. Фото: Wikipedia

Фото: mostotrest-spb.ru

В 1937 году, перед последней реинкарнацией, мост перестроили для укладки тепловых труб и электрических сетей коммунальных служб. Появились перила.

К 50 годам 20 века набережные канала Грибоедова уже находились в аварийном состоянии. Их было решено отремонтировать. Заодно заменили и переправу, теперь она стала металлической и заасфальтированной.

Позднее архитектурные детали места позолотили, а к концу 20 века отреставрировали «венецианские» фонари и перильное ограждение. Кстати, торшеры Итальянского моста очень похожи на торшеры Зелёного моста через Мойку. Вот он – петербургский стиль 19 века, русский классицизм.

Фото: Instagram / @behappy.glinskaya

В настоящее время Итальянский мост – один из самых популярных в городе, потому что находится около Невского проспекта. На нём часто можно встретить музыкантов, художников и фотографирующихся прохожих: с переправы через канал Грибоедова открывается один из лучших видов на Спас на Крови.

Фото: Instagram / @alan_human / @cardinalko

Мост участвовал в съёмках приключенческой комедии «Невероятные приключения итальянцев в России», правда, на самом деле возле него нет статуй львов, которые были показаны в фильме.

Итальянский мост украшают лишь такие львы. Фото: palmernw.ru