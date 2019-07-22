Самый тяжелый в Петербурге: топ-10 удивительных фактов о Гром-камне – постаменте «Медного всадника»

Та Русь – неотесанный камень

Поставить памятник Петру I захотела сама Екатерина II – причем памятник не обычный, а самый грандиозный. Название «Медный всадник» он получил спустя несколько десятилетий, благодаря Александру Пушкину с его поэмой.

Идейный вдохновитель, художник и скульптор памятника – Этьен Морис Фальконе. По его замыслу, пьедесталом будущего памятника должен был стать «дикий камень» исполинского размера.

Неотесанный валун символизировал бы допетровскую Русь, которую изменил царь-реформатор Петр Великий. Возник первый вопрос: где бы такой «булыжник» найти?

Рисунок модели монумента Петру Великому, сделанный художником Антоном Лосенко в мастерской Фальконе. 1770 год. Музей города Нанси во Франции. Фото: Wikiway

Может собрать постамент по кускам?

Постамент, согласно проекту скульптора, должен был быть пяти сажен в длину – около 10,6 метра, двух сажен и половины аршина в ширину – 4,6 метра и двух сажен и одного аршина в вышину – 4,96 метра.

Сажень – старинная русская мера длины, применявшаяся на Руси и в Российской империи. 1 сажень равен примерно 2,13 метра, аршин – 0,71 метра.

Соотношение единиц длины с пропорциями тела человека. Фото: wikipedia.org

Задача найти столь огромный гранитный камень казалась невыполнимой. А как его перевозить по суши, через моря или реки? Многие чиновники и специалисты считали затею безнадежной, поэтому постамент решили собрать из нескольких частей.

«Монолитный камень был далек от моих желаний… Я полагал, что этот пьедестал будет сооружен из хорошо подогнанных частей», – рассуждал Фальконе. Он даже «почти изготовил рисунки, каким бы образом камни, коих требовалось сначала двенадцать, после же только шесть, высекать и железными или медными крючьями совокуплять должно было».

Нет, по кускам – плохо

В концу лета 1768 года нашлись около 40-50 подходящих валунов. Самый крупный из них находился в Кронштадте, «у самого моря». Он хоть и подходил по длине, но имел «уродливую кругловатую фигуру».

Некоторые камни оказались «весьма дресвяные, самой крупной сыпи и по слабости негодные», другие – разного оттенка, рисунка породы – плохо бы смотрелись вместе.

Нужный камень нашел крестьянин

Для поиска валунов даже давали объявления в газеты. Экземпляр подходящих габаритов в итоге предложил казенный крестьянин Семен Григорьевич Вишняков – поставщик строительного камня в Петербург. Причем наткнулся он на камень до объявления поисков.

У Вишнякова был план: расколоть гранитную глыбу и продать ее по кускам. Однако воплотить замысел в жизнь он не мог технически – не было подходящего оборудования и инструментов.

Крестьянин сообщил о валуне руководителю поисковых работ проекта, а за наводку получил довольно приличную по тем временам сумму – 100 рублей.

Фальконе говорил: «Мне предложили его, я восхитился, и я сказал: привозите, пьедестал будет более прочным». В одном из писем герцогу д’Эгийон архитектор писал: «Это глыба прекрасного и чрезвычайно твердого гранита, с весьма любопытными прожилками кристаллизации.

Они заслуживают места в вашем кабинете. Постараюсь добыть осколок покрасивее и, если дозволите, милостивый государь, присоединю его к вашему собранию естественной истории. Этот камень много придаст характера памятнику и, может быть, в этом отношении его можно будет назвать единственным».

«Гром» и молния

Камень располагался в окрестностях деревни Конная Лахта. Приставку «Гром» он получил из-за местной легенды: считалось, что своеобразную форму он приобрел в результате удара молнии, расколовшей гранитную скалу.

В лес, на указанное крестьянином место, отправили специальную комиссию. Специалисты обнаружили до половины ушедший в землю, покрытый мхом, с деревцем на макушке, Гром-камень с мягкими, немного аморфными формами.

В своем первоначальном виде камень весил около 2000 тонн и имел примерные размеры: длина – 13 метров, высота – 8 метров, ширина – 6 метров.

Возник новый вопрос: как перевести чудо-валун в Петербург?

«Гром-камень в Лахтинском лесу». Гравюра Якоба Шлея по рисунку Юрия Фельтена. Фото: Wikipedia

Готовились более 5 месяцев

Операция по подготовке к транспортировке камня началась в сентябре 1768 года. Для начала создали миниатюрную – в 10 раз уменьшенную – модель «машины» для перевозки валуна. С ее помощью движением пальца можно тащить 75-пудовую тяжесть (вес более 1 тонны).

Тому, кто придумает механизм для перемещения сей гигантской глыбы, было обещано 7000 рублей (в 70 раз больше, чем дали Вишняков за наводку). Есть легенда, что идея «шаровой машины» принадлежит некому специалисту по обработке металлов по фамилии Фюгнер.

Еще возвели казармы для 400 «работных людей», а также разметили будущую дорогу до берега Финского залива, в обход болот и холмов. Просека была шириной 40 метров и длиной почти 8 километров.

Почему части Гром-камня отличаются по цвету

Во время подготовки камень, ушедший в землю на 5 метров, со всех сторон раскопали. Затем от ванула отделили часть, отколотую ударом молнии, и освободили его от лишних наслоений, – это облегчило груз на примерно 600 тонн.

Затем Гром-камень был обтесан. Отсеченные куски прикрепили к основному монолиту, чтобы впоследствии использовать так, как задумал Фальконе, – для «удлинения» пьедестала.

Вместе с двумя отколотыми кусками, позже состыкованными с основным монолитом спереди и сзади, совокупный перемещаемый вес Гром-камня составлял 1500 тонн. И хоть камень изначально был единым, пристыкованные куски и сейчас имеют разный цветовой оттенок под «Медным всадником».

«Обтесывание камня Гром у Лахты». Гравюра Якоба Шлея по рисунку Юрия Фельтена. Искусствовед Авраам Каганович в своей книге «Медный всадник» указывает, что «на этой гравюре камень еще не обработан до того состояния, в каком его будут впоследствии перевозить: его формы округлы, еще отсутствует большая выемка, в которой во время перевозки расположится кузница, еще не отесаны его бока». Фото: к-я.рф

Петровский пруд

Котлован, который был выкопан вокруг камня, позже постепенно заполнился водой. Образовавшийся водоем сохранился до настоящего времени. Его называют Петровским прудом.

Петровский пруд, возникший после изъятия Гром-камня. Фото: Pilothub / @serezhaschmidt

Сначала – перевернуть

Перед перевозкой Фальконе решил перевернуть валун: архитектор считал, что в таком положении он более соответствовал глиняной модели постамента. Каменотесы выровнили одни из боков валуна, инженеры соорудили сложную установку из деревьев, рычагов, веревок, мха и сена (чтобы при падении он не расколоться), а в марте 1769 года камень уже перевернули нужной стороной к земле.

После пируэта он пролежал нетронутым все лето – земля была мягкой, работы отложили до зимы.

Как вспоминает библиотекарь Академии наук, непосредственный участник событий Иван Бакмейстер, «взирание на оный (Гром-камень) возбуждало удивление, а мысль перевезти его на другое место приводила в ужас».

Что сказала императрица

Кстати, работы по обтесыванию проводились до тех пор, пока Лахту не посетила Екатерина II. Она запретила дальнейшую обработку валуна, желая, чтобы тот прибыл в Петербург в своем «диком» виде без утраты объема.

Окончательный вид Гром-камень приобрел уже на Сенатской площади, значительно утратив свои первоначальные размеры. Доводка проходила под руководством Фельтена.

«Движение камня к заливу в присутствии императрицы». Гравюра Якоба Шлея по чертежам Юрия Фельтена. Фото: Wikipedia

Как перевозили Гром-камень в Петербург

В итоге «машина» по перевозке Гром-камня выглядела примерно так: сначала валун подняли с помощью рычагов и домкратов, затем – поместили под него прочную деревянную раму из двух параллельных желобов с 30 пятидюймовыми шарами (примерно размером с ладонь); затем платформу, как санки, тащили на канатах мужики и солдаты с помощью специальных крутящихся установок, воротов и блоков.

Шар и желоба сделали из необычного материала – сплава меди с оловом и галмеем. Также были приняты меры по страховке камня от падения при аварии. Почва под «санями» должна была быть ровной, поэтому действие происходило зимой.

Несмотря на сложность и продуманность процесса перевозки, во время пути возникали серьезные аварийные ситуацию: около пяти раз валун срывался с транспортной машины и глубоко уходил в землю. Рабочие успешно справлялись с проблемами.

Транспортировка длилась более 5 месяцев

Транспортировка камня продолжалась с ноября 1769 года по апрель 1770 года. За сутки, по прямой, проходили порядка 20-З0 шагов. На поворотах – еще меньше.

Камень был доставлен на берег к востоку от нынешнего заказника Северное побережье Невской губы, где для его погрузки соорудили специальную пристань. При малой воде остатки этой пристани можно видеть у берега невдалеке от расколотого валуна, лежащего у самого уреза воды.

Расколотый валун – предполагаемые осколки Гром-камня у пристани. Фото: wikipedia.org

По Финскому заливу Гром-камень переплывал в сопровождении нескольких кораблей. Главное судно (беляну), на котором лежал валун, спроектировал известный галерный мастер Григорий Корчебников.

Беляна при этом транспортировалась другими двумя парусными плоскодонными суднами (краерами). На картинке видно, как они поддерживают главную баржу по бокам, чтобы она не перевернулось.

Транспортировка Гром-камня по воде. Фото: Wikipedia

Проводка началась только осенью. Длина маршрута составила 13 километров. И вот, в октябре 1770 года, спустя два года после начала всей операции, Гром-камень прибыл в Петербург на Сенатскую площадь.

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Кстати, для выгрузки валуна у берега Невы использовали тот же прием, что и при погрузке: судно было притоплено и село на предварительно вбитые в дно реки сваи, что дало возможность сдвинуть камень на берег.

Дорога, по которой перевозили Гром-камень, на «Карте Санкт-Петербургской губернии» 1792 года. Фото: к-я.рф

Петербуржцы удивились

В Северной столице гигантскую скалу приняли с большим удивлением и восхищением. Тогда писали: «многие охотники ради достопамятного определения сего камня заказывали делать из осколков оного разные запонки, набалдашники и тому подобное».

В честь перевозки камня была даже выбита памятная медаль «Дерзновению подобно. Генваря, 20. 1770».

Сам памятник был открыт лишь спустя 12 лет после доставки камня – 18 августа 1782 года – к столетию вступления на престол Петра I. Праздник был грандиозный.

Здесь видно, насколько потерялась бы скульптура на фоне огромного необработанного пьедестала. Приведение к одному масштабу производилось по человеческим фигурам. Фото: к-я.рф

Сенатская площадь на картине художника Бенжамина Патерсона. 1799 год. Фото: Wikiway