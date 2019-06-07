«Самый непримечательный»: история Демидова моста через канал Грибоедова

Стандартный пролет через реку

История переправы между Казанским и Спасским островами началась 20 августа 1739 года. В то время там протекала река Глухая (или Кривуша). Сначала это был обычный деревянный мост, он назывался Малым Саарским (или Сарским) – через него проходила дорога в императорскую загородную резиденцию Саарская мыза (позже Саарское село и, наконец, Царское Село и город Пушкин).

Здесь же неподалеку находилась одна из старейших петербургских пересыльных тюрем, и по мосту вели арестантов по этапу для отбывания наказаний в Сибирь и другие отдаленные районы страны.

Мост на плане Петербурга 1753 года. Фото: mostotrest-spb.ru

Во второй половине 18 века, когда царствовала Екатерина II, Глухую речку перестроили в канал: берега одели в гранит, а канал назвали в честь императрицы – он стал называться Екатерининским (ныне канал Грибоедова). В 1776 году перестроили и Малый Саарский мост, он остался деревянным.

Из дерева в чугун

Спустя чуть более полвека проектировать новый пролет поручили инженеру Егору Адаму, архитектором выступил Петр Базен. Благодаря их идеям и труду рабочих над Екатерининским каналом воздвигли однопролетный (не имеющий промежуточных опор, только две по берегам) арочный мост. Пролетное строение моста, как и сейчас, состояло из 91 чугунной коробки. Между собой они скреплены увесистыми болтами. Длина переправы – 33 метра, ширина – 16 метров.

Мост украсили ажурной чугунной решеткой и четырьмя фонарями на чугунных столбах. Металлические конструкции и декор моста изготовили на Александровском казенном чугунолитейном заводе в Петербурге.

Однако есть интересная деталь: считается, что одним из авторов решетки перильного ограждения моста был Андрей Штакеншнейдер – ее рисунок похож на решетку, созданную архитектором для балкона здания Мариинского института. Мост открылся для движения в 1835 году.

Фото: Instagram / @alexa_uralo4ka / @iren_sochis

По конструкции переправа ничем не отличалась от других петербургских мостов, построенных через Мойку в начале 19 века по типовым чертежам инженера Вильяма Гесте, например, Зеленого, Синего или Певческого.

Типовой чертеж чугунных арочных мостов через реку Мойку. Вильям Гесте. 1807 год. Фото: mostotrest-spb.ru

Малый Саарский – Банковский – Демидов

Сначала переправе присвоили наименование Банковский мост по расположенному рядом зданию Заёмного банка (сейчас в этом здании находится один из учебных корпусов Университета точной механики и оптики). Однако это название не прижилось – выше по течению Екатерининского канала уже существовал Банковский мост, построенный в 1826 году.

Мост стали называть Демидовым по одноименному переулку (ныне переулок Гривцова) – участок принадлежал известному горнозаводчику Александру Демидову.

В 1893-1894 годах Госдума рассматривала вопрос о переименовании переправы в мост Пржевальского, в честь знаменитого путешественника. Но в 1895 году за мостом окончательно закрепилось название Демидов.

Фото: Instagram / @alexa_uralo4ka

Переправа пострадала во время Великой Отечественной войны, и в 1954-1955 годах ее отреставрировали: восстановили утраченные фонари, фонарные столбы и решетки, заменили поврежденные фасадные листы. Через 15 лет детали декора моста покрыли позолотой.

В конце 20-го века был проведен капитальный ремонт: укрепили устои (береговые опоры), над чугунной частью соорудили железобетонный разгружающий свод, заменили гидроизоляцию и фасадные листы пролетных строений, отреставрировали перильное ограждение и торшеры.

Фото: mostotrest-spb.ru