Аничков мост: топ-10 фактов и легенд о строительстве, слонах и шедеврах Клодта

Аничков, Анечкин, Невский

В начале 18 века Невский проспект уже был одной из важнейших улиц Петербурга, а Фонтанка (тогда именовалась Безымянным Ериком) была существенной преградой между правым и левым берегом прокладываемого проспекта – ее ширина составляла около 200 метров.

Неудобство решил исправить Петр I в 1715 году. За год по приказу императора был возведен первый Аничков мост (ударение на «и»). Название деревянная переправа получила благодаря Михаилу Аничкову. Именно его инженерный батальон строил мост.

Аничков дворец, построенный в 1740-х годах, так назван из-за своей близости к мосту, к подполковнику-инженеру он никакого отношения не имеет.

Позже в народе появился «миф об Анечке». Ее считали любовницей то ли архитектора, то ли одного из строителей переправы. Мост какое-то время даже стали называть «Анечкиным».

В 1739 году комиссия по Петербургским строениям вообще постановила именовать мост «Невским», однако название не прижилось.

Мост то разбирали, то собирали обратно

Мост получился вполне внушительным: большая длина, несколько пролетов, крепкие опоры, облицовка под камень. Все как надо. Вот только он не разводился.

Когда Фонтанку очистили и углубили (раньше она была сильно болотистой) и по ней начали ходить суда, Аничков мост приходилось то разбирать, то собирать обратно. К тому он был узким – даже два экипажа с трудом могли на нем разъехаться.

В 1721 году мост значительно расширили (он стал 18-пролетным), а его середину сделали подъемной. Автором проекта реконструкции выступил голландец Герман ван Болес, работу выполнил итальянец Доменико Трезини. В одном из документов того времени говорилось: «Нынешнего 1721 года в январе месяце повелено отпустить из города архитектору Андрею Тризину к строению подъемного мосту, который строится через фонтаную речку, для ящиков дикого камня, из города четырнадцать саженей». Затем мост ремонтировали – в 1726 и 1742 годах. Еще через пару лет Фонтанка обзавелась деревянной набережной.

Мост перестраивали ради слонов

По одной из версий, в 1749 году переправа была полностью перестроена Семеном Волковым. Архитектору пришлось отказаться от разводного пролета, чтобы сделать мост более крепким: он должен был выдержать торжественно прошедших по Невскому слонов, подаренных Елизавете Петровне шахом Ирана. Тогда же у моста поставили деревянные столбы с фонарями.

Есть и другая версия: чертеж 1750 года «План и фасад Аничкову мосту» работы ван Болеса представляет мост в виде простой балочной системы с подъемными устройствами-«журавлями» в середине. При реконструкции сохранились 18 пролетов и «представительная» облицовка. Ограда у моста была не особо броской: деревянные балясины (невысокие столбики в виде колонн) стояли между тумбами, украшенными вазами или шарами.

Фонтанка до конца 18 века была границей Петербурга, и Аничков мост выполнял функцию пропускного пункта. То есть Невский проспект не просто был одной из главных артерий города, он еще соединял его с внешним миром. Настолько вот важный был участок.

Из дерева в камень

В 1780-1789 годах Фонтанку в очередной раз хорошенько расчистили и углубили, набережные «одели» в гранит, соорудили спуски к воде. Все работы выполнялись по проекту архитектора Андрея Квасова. С тех пор ее облик особо не изменялся.

Мосты через реку оформили однотипно по проекту француза Жан-Родольфа Перроне. Аничков мост тоже перестроили: он стал гранитным, трехпролетным и разводным. В начале 19 века вместо парапетов установили решетки с тумбами в духе оград речных набережных, каменными стали и фонарные столбы.

Все было чудесно, если бы не одно «но»: к 1840-му стало ясно, что мост слишком узок для разросшегося города (он был значительно уже, чем Невский проспект). Поэтому в 1841 году под руководством генерал-лейтенанта Андрея Готмана по проекту инженер-майора Ивана Буттаца (при участии инженера Александра Редера) и с одобрения Николая I старый мост разобрали и возвели новый. Работы длились семь месяцев. Именно тогда Аничков мост и обрел свой современный вид. Позже его лишь ремонтировали и частично реконструировали, например, в 1906-1908 годах.

Аничков мост в 1830-х годах (коней еще не было). Фото: wikimedia.org

Сначала коней было два

Аничков мост был крепок и широк. Однако чего-то все же не хватало – украшений. Сначала быки (опоры, между которыми проплывают судна) хотели украсить декоративными вазами, своды (чем соединены быки) – бронзовыми накладками, а устои (на них мост опирается на берегах) – конными группами. В итоге ограничились лишь последней идеей.

Как раз в то время петербуржец Петр Клодт работал (пока что только создал макеты) над двумя скульптурными группами бронзовых коней с их укротителями – братьями-близнецами Диоскурами, героями древнегреческой мифологии. Они должны были украсить Университетскую набережную.

Но спустя некоторое время планы поменялись – на набережной установили древние изваяния двух сфинксов 13 века, доставленных из столицы Египта.

Тогда же над ансамблем Дворцовой площади работал скульптор Карл Росси. Он предложил Николаю I украсить пристань между Зимним Дворцом и Адмиралтейством львами и конными группами, однако император идею не оценил – на пристани разместили львов с шарами и вазы.

Коням Клодта нашли иное применение по инициативе самого автора: в ноябре 1841 года взвод саперов переместил скульптуры из литейной мастерской на Васильевском острове к Аничкову мосту. Их установили на правом берегу реки (со стороны Дворцовой и Адмиралтейства). На другом берегу временно поставили их гипсовые копии, окрашенные под бронзу. Наконец, 20 ноября состоялось торжественное открытие моста после реставрации.

Аничков мост в 1840-х годах. Фото: wikimedia.org

Клодт – буквально мастер на все руки

Вернемся немного назад во времени, в 1838-ой, когда первые две скульптуры (из запланированных четырех) были реализованы в натуральном размере и готовы к переводу в бронзу. Тогда же скоропостижно умер, не оставив преемника, руководитель Литейного двора Императорской академии художеств Василий Екимов. Без него отливка скульптур была невозможна.

Клодт не отчаялся и решил взяться за работу самостоятельно, тем более, что у него был необходимый опыт после артиллерийского училища и уроков Екимова.

Мастер возглавил Литейный двор, привнеся в работу производства технологические новинки и современные методы. Все было сделано настолько качественно, что большинство отлитых статуй не требовало дополнительной обработки (чеканки или исправлений).

Такого результата удалось достичь благодаря работе над восковым оригиналом с воспроизведением мельчайших деталей и целиковой отливкой композиции (до этого момента столь крупные скульптуры отливались по частям).

Между 1838 и 1841 годами Клонд изготовил в бронзе две композиции и начать подготовку к отливке второй пары скульптур.

Памятник Петру Клодту в саду Академии Художеств. Скульптор Владимир Горевой. Фото: hellopiter.ru

Другие копии коней всем раздаривали

За год Клодт изготовил две бронзовые копии своих скульптур, однако Николай I подарил их прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. Кони отправились в Берлин, где и были установлены.

Тем временем обер-полицмейстер, следивший за состоянием моста, сообщал, что «у алебастровой фигуры лошади оказалась трещина, а алебастр местами начал отваливаться, отчего фигура делается безобразной». Одна из гипсовых копий настолько обветшала, что у нее отвалился хвост.

В октябре 1843-го мастер изготовил другие две бронзовые копии. Они простояли на постаментах Аничкового моста три года, затем были подарены королю Сицилии Фердинанду II и отправлены в Неаполь.

После всех этих раздариваний у Клодта появилась идея: не делать больше копий, а создать две совершенно новые композиции, объединенные с уже установленными единым замыслом. Эскизы были готовы в 1848 году, а в 1850-м солдаты того же Саперного батальона водрузили бронзовые фигуры на пьедесталы. Аничков мост был готов.

Еще три пары таких же скульптурных групп позже были установлены в Стрельне, в Петергофе и в усадьбе Голицыных Кузьминки под Москвой.

Кони Петра Клодта перед Берлинским замком. Фото: wikimedia.org

Смысл композиции из коней

Скульптуры Клодта отражают этапы покорения коня человеком и символизируют борьбу человека с силами природы. Фигуры специально расположены так, что рассмотреть их все одновременно с какой-либо точки не получится. Их следует изучать, постепенно переходя от одной к другой. Более того, в зависимости от начальной точки, сюжет будет выглядеть по-разному.

В первой группе изображен человек с кордой в руках и напряженное животное, борьба между ними нарастает; во второй – попытка коня вырваться; в третьей – конь почти одолевает человека, от свободы коня отделяет лишь узда в руках юноши (сам он лежит); в четвертой – человек укрощает коня, падая на колено и сжимая обеими руками узду.

Фонтанка у Аничкова моста (не позже 1915 года). Фото: wikimedia.org

Подкованы только два коня

Кони, что стоят ближе к Дворцовой площади, подкованы. Другие два – нет. Объясняют эту особенность так: в 19 веке на Литейном проспекте и в Кузнечном переулке находились литейные мастерские и кузницы, поэтому оттуда движутся уже подкованные лошади.

Есть легенда, что Николай I на церемонии открытия моста хлопнул художника по плечу и заявил: «Ну, Клодт, ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец!»

Почему «там» лицо?!

Став по правой стороне моста (спиной к Дворцовой), многие туристы стремятся заглянуть под скакуна, который ближе к Аничкову дворцу.

Есть легенда, что Клодт специально вылепил вместо гениталий коня лицо то ли Наполеона, то ли любовника своей супруги. Правда это или нет – неизвестно. Но звучит и выглядит довольно интересно.

Фото: yaplakal.com