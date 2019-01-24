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«Из них ослабнет кто-то – и небо упадет»: что делают атланты на Миллионной улице, кто их туда поставил и зачем

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© Фото: Instagram / @avazartsev

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает историю атлантов, которые «держат небо» в Северной столице. Найти их можно по адресу: Миллионная улица, 35.

Миф об Атласе

 

Атлас (он же Атлант) – это титан из древнегреческой мифологии. Он отличился тем, что принимал участие в войне против олимпийских богов, которая закончилась провалом, и был обречен Зевсом вечно держать небесный свод на своих плечах. Кстати, Атласские горы в Африке и Атлантический океан названы именем Атланта.

По одному из мифов, к бедолаге однажды пришел Геракл (сын Зевса) и попросил помощи в добыче золотых яблок из сада Гесперид (по разным версиям, то ли дочери, то ли внучки Атланта), которые придавали молодость. Герой не мог самостоятельно достать волшебные плоды, так как сад охраняло чудовище Ладон – бывший титан, превращенный в многоглавого дракона после битвы с богами.

На просьбу Геракла Атлант отреагировал с хитростью: попросил подержать небо, пока он сам сбегает за яблоками. Тот согласился. Атлант принес яблоки, но снова взваливать на себя ношу отказался. Тогда герой обманул титана: попросил положить на землю яблоки и немного подержать небосвод, мол, нужно подложить львиную шкуру под плечи. Атлант согласился. Геракл же поднял яблоки и ушел. Так он завершил свой последний, 12-ый подвиг.

Атлас приносит Гераклу яблоки из сада Гесперид. Сзади Геракла стоит Афина, помогающая ему держать небесный свод. Барельеф 5 века до н. э.
 

История атлантов в Петербурге

 

Архитектор Лео фон Кленце, который отличился строительством музейных зданий в Мюнхене (например, «Старой пинакотеки»), был привлечен Николаем I для воплощения своей идеи – рядом с императорской резиденцией он хотел видеть здание музея. Так и появился двухэтажный Новый Эрмитаж и его великолепный портик с атлантами. На создание скульптур Кленце вдохновила гигантская фигура атланта, сохранившаяся от храма Зевса в сицилийском городе Агридженто.

Петербургских атлантов изготовил скульптор Александр Теребенев из сердобольского гранита (декоративный камень, который добывали на севере Ладожского озера. Сердоболь – нынешняя Сортавала). Работа была в своем роде уникальной – в это время ни в Петербурге, ни в Европе не было монументальной скульптуры из гранита. Процесс был долгим и трудозатратным: Теребенев размечал гранитные монолиты, а более 150 каменотесов изготавливали статуи. Скульптор затем проверял их и проводил чистовую отделку.

Были и другие сложности: один монолит оказался с трещиной и пришлось покупать новый. К тому же Теребенев не уложился в бюджет и нарушил все оговоренные сроки. Однако это не помешало ни Николаю, ни Кленце восхититься скульптурами. Так были созданы десять атлантов на Миллионной улице.

 

Настоящее атлантов в Петербурге

 

В начале 20 века в стенах Нового Эрмитажа начали появляться трещины. Такие же трещины появились и на атлантах, что странно, ведь они задумывались как декоративный элемент (вес портика на них не опирался). Все дело в болотистом грунте, который постепенно проседает под тяжестью здания. Атланты стали зависеть от деформации строения и портика.

Стало хуже во время блокады Ленинграда – в декабре 1941 года один из 30 снарядов, попавших в здания Эрмитажа, серьезно повредил портик и атланта (на его торсе образовалась рваная «рана»). Из-за бомбежки новые трещины пошли еще у одной скульптуры. На реставрацию денег не было.

В конце 20 века атлантов изучили с помощью дефектоскопа – устройства для обнаружения дефектов методами неразрушающего контроля. Стало ясно – они в аварийном состоянии. Необходимо было не только восстановить скульптуры, но и укрепить грунт под зданием. Однако все предлагаемые проекты (была даже идея снять антантов и заменить их бронзовыми копиями) очень дороги, а денег нет. Сколько еще простоят скульптуры – неизвестно.

Фото: wikipedia.org
 

Атланты исполняют желания

 

Атланты – это символ терпения и твердости. Считается, прикосновение к большим пальцам ног скульптур в день свадьбы гарантирует крепкую и счастливую семейную жизнь (точнее, самого правого атланта, чей взгляд направлен на Марсово поле). Новобрачные при этом обычно держатся за руки.

Кроме того, очень важно, за какой именно палец нужно подержаться: за левый – будет девочка, за правый – мальчик. А чтобы дети родились красивыми, нужно просто подержаться за пальцы атлантов.

Удачей считается даже обычная встреча у атлантов свадебного кортежа. Пусть они и бывают там довольно часто.

Еще есть легенда, что во время Великой Отечественной войны осколок снаряда повредил только ноготь на ноге одной из скульптур в середине портика (точнее, большой палец левой ноги второго атланта от Марсова поля). Его специально не восстанавливали. Считается, что того, кто ноготь потрет, не возьмет ни вражеская пуля, ни снаряд. Из-за стараний туристов в настоящее время и второй ноготь атланта почти стерся.

Фото: wikipedia.org
 

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