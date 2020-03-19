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Румянцевский сад: память о военных победах и художниках

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© Фото: Instagram / @ax_demolution

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В красивом саду на берегу Невы открывается замечательный вид на Исаакиевский собор.

Уже полтора века на Васильевском острове располагается Румянцевский сад. Это популярное место для прогулок местных жителей.

И если сад широко известен среди петербуржцев, то про площадь, на которой он находится, знают не особо многие. Да, это самая настоящая площадь, которая существует почти 200 лет.

Её история тянется с конца 1820-х годов, когда на это место с Марсова поля перенесли Румянцевский обелиск, также известный под названием «Румянцева победам». Его по воле Екатерины II сделали в память о победах в русско-турецкой войне 1768–1774 годов под командованием генерал-фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского.

В 1829 году участок перед Университетской набережной получил название Румянцова площадь. Спустя семь лет за ним закрепилось другое имя – Румянцевская площадь.
Instagram / @gdeanton_, @nikitakits
 

Местом для площади и будущего сада был парадный плац Кадетского корпуса. Обелиск Румянцева сюда перенесли при создании Суворовской площади – новое место для монумента выбирал император Александр I.

Сад между 2-й и 1-й линиями Васильевского острова обустроили лишь через три десятилетия после появления Румянцевской площади. Его захотел сделать купец Степан Соловьёв, который жил по соседству.

Территорию облагородили в 1866 году, за год до смерти предпринимателя. Проектом сада занимался Николай Ковригин, автор нескольких зданий в Петербурге. По его замыслу вокруг сквера разместили ограду, которую изготовили на знаменитом заводе Сан-Галли, а также музыкальный павильон (где до сих пор устраивают концерты) и пара фонтанов.

В народе сад сразу прозвали Соловьёвским, но это не было официальным названием. Память купца увековечили в имени соседнего переулка, который в 1952 году переименовали в улицу Репина.
Instagram / @nata_tauras, @spb_anatomy
 

Изначально вход в сад был платным. В первые годы деньги поступали семье Соловьёва, а когда сквер в 1871 году передали властям Петербурга, то средства стали идти в городской бюджет.

Современную планировку сада сделали в 1927 году. Мастер Рудольф Катцер, сын придворного садовника, сократил число дорожек и уменьшил количество деревьев, чтобы памятник Румянцеву был лучше виден.

Спустя 12 лет Румянцевскую площадь переименовали. Она получила имя Тараса Шевченко, поэта и художника, работавшего в Академии художеств, где сейчас есть его мемориальная мастерская.

После блокады атмосфера сада сильно преобразилась. Фонтаны выключили, а музыкальный павильон перестали использовать.
Instagram / @shamil_ismailov, @mrnchuk_
 

В конце XX века, в 1999 году в саду установили фигуры двух знаменитых художников, Репина и Сурикова. Первый бюст находится с левой стороны от входа, второй – с правой.

И уже через два года администрация Петербурга решило вернуть площади, на которой находится сад, историческое название. При этом на 3-й линии возле дома под номером 2 до сих пор есть дорожный указатель, на котором указана площадь Шевченко.

К 300-летию Петербурга Румянцевский сад отреставрировали, в том числе снова открыли музыкальный павильон. В тот период фонтаны демонтировали, снова работать они начали лишь в 2011 году. Благодаря им в сад вернулась необычная атмосфера, когда можно под звуки живой музыки в тёплый день наслаждаться брызгами воды и видами Исаакиевского собора.
Фото: Instagram / @elizavetatsyba, @melnikovaspb
 

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