  • 5 Март 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 19:23 66.9136  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 19:23 74.8398  
Нефть($) 05.03.2020 50.75 1.51
Нефть(p) 05.03.2020 3148.10 +106.66

Особняк Котлова: «дача Шаляпина» и советская библиотека

Автор:


© Фото: Instagram / @masha.mariter

Темы дня

Дом на проспекте Тореза в прошлом считали дачей, связанной с великим певцом Шаляпиным. Но он там никогда не бывал, всё это лишь городская легенда.

В нескольких минутах ходьбы от станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге находится «дача Шаляпина» с многовековой историей. Один из самых интересных фактов про дом – он никоим образом не связан с Шаляпиным. Но обо всём по порядку.

В XIX веке на месте современного здания находился дом купчихи по фамилии Медведева. Со временем она продала участок купцу Дмитрию Котлову. Предприниматель был крупным петербургским подрядчиком, занимавшимся столярными работами.

Котлов в 1913 году, через два года после приобретения земли, начал строительство нового особняка. Проектом занимался архитектор Николай Товстолес, чья карьера связана с десятками домов в разных частях Северной столицы.

Приблизительно 1910 год. Фото: citywalls.ru
 

Работы завершили в 1914 году. Особняк в отдалённой части Петербурга, которая тогда была практически не застроенной, выполнили в духе замка из Средневековья.

Изначально существовало два проекта, подготовленных Товстолесом. В одном из них предполагалось строительство здания в стиле венского модерна с изящным декором. Для конечного варианта идею с замком объединили с деталями первого плана.

Необычная для города архитектура до сих пор бросается в глаза. Вход в дом располагается в башне, увидеть которую можно и сейчас.

Согласно официальному описанию здания, оно двухэтажное. Внизу, помимо гостиной и кухни, был кабинет, комната для отдыха гостей и два санузла. На втором этаже находились спальни с ванной комнатой и другими помещениями.

Первая половина 1960-х годов. Фото: Виктор Краснов / vk.com/muzhestva
 

В особняке Котлов жил вместе с супругой и четырьмя детьми. Поскольку предприниматель был человеком известным, он знал представителей мира театра и музыки. Именно из-за этого факта и из-за неординарного вида здания постройку в народе стали называть «дачей Шаляпина». Но нет никаких подтверждений, что певец вообще был в гостях у Котлова.

После Октябрьской революции семья купца лишилась роскошного дома. С приходом большевиков многие исторические постройки в районе современной площади Мужества были уничтожены. К нашему времени кроме дома Котлова не сохранилась ни одна другая дореволюционная постройка, поэтому особняк ценен не только своим внешним видом.

Здание на некоторое время приспособили для начальной школы. Так продолжалось примерно до конца 1920-х годов, после чего бывший особняк переделали в районную библиотеку. Работала она и в годы блокады Ленинграда.

В период Великой Отечественной войны снаряды уничтожили часть зданий, оставшихся в районе особняка Котлова. Но сам он продолжил существовать.

Конец 1950-х или начало 1960-х годов. Фото: pastvu.com
 

Восстанавливать застройку площади Мужества начали в 1960-х годах. В конце десятилетия библиотеку в бывшем особняке закрыли, а в середине 1970-х годов там начало работать строительное управление №6 треста «Лендорстрой-2».

Для этой цели здание перепланировали. С одной из сторон добавили одноэтажную пристройку, а часть печей и старых перегородок разобрали.

В наши дни здание пустует. В 2016 году его признали региональным памятником, а незадолго в особняке провели консервацию. Планируется, что там создадут медицинский центр.

Работы, начавшиеся в 2017 году, завершены не были, но известно, что на крыше обустроят мансарду. Спустя два года власти Петербурга выявили незаконные работы на участке, прилегающем к зданию, за которые был назначен штраф.
Фото: citywalls.ru
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.03.20
    Почему стоит заказать тур в Италию?
    21.02.20
    Как получить лицензию на реставрацию объектов культурного наследия
    20.02.20
    Подарочные сертификаты на развлечения в интернет-магазине PodarokServis.ru
    19.02.20
    Поиск врача и онлайн-запись на консультацию: как работает сервис в Санкт-Петербурге
    19.02.20
    Кондиционер от мировых производителей по выгодным ценам
    18.02.20
    «Интер Майами» судится с итальянцами и зовёт к себе Гризманна
    18.02.20
    Гид покупателя: топ-5 бытовых приборов, которые должны быть на каждой кухне
    17.02.20
    Будет ли усилено нападение сборной России на Евро-2020

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram