Особняк Котлова: «дача Шаляпина» и советская библиотека

В нескольких минутах ходьбы от станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге находится «дача Шаляпина» с многовековой историей. Один из самых интересных фактов про дом – он никоим образом не связан с Шаляпиным. Но обо всём по порядку.

В XIX веке на месте современного здания находился дом купчихи по фамилии Медведева. Со временем она продала участок купцу Дмитрию Котлову. Предприниматель был крупным петербургским подрядчиком, занимавшимся столярными работами.

Котлов в 1913 году, через два года после приобретения земли, начал строительство нового особняка. Проектом занимался архитектор Николай Товстолес, чья карьера связана с десятками домов в разных частях Северной столицы.

Приблизительно 1910 год. Фото: citywalls.ru

Работы завершили в 1914 году. Особняк в отдалённой части Петербурга, которая тогда была практически не застроенной, выполнили в духе замка из Средневековья.

Изначально существовало два проекта, подготовленных Товстолесом. В одном из них предполагалось строительство здания в стиле венского модерна с изящным декором. Для конечного варианта идею с замком объединили с деталями первого плана.

Необычная для города архитектура до сих пор бросается в глаза. Вход в дом располагается в башне, увидеть которую можно и сейчас.

Согласно официальному описанию здания, оно двухэтажное. Внизу, помимо гостиной и кухни, был кабинет, комната для отдыха гостей и два санузла. На втором этаже находились спальни с ванной комнатой и другими помещениями.

Первая половина 1960-х годов. Фото: Виктор Краснов / vk.com/muzhestva

В особняке Котлов жил вместе с супругой и четырьмя детьми. Поскольку предприниматель был человеком известным, он знал представителей мира театра и музыки. Именно из-за этого факта и из-за неординарного вида здания постройку в народе стали называть «дачей Шаляпина». Но нет никаких подтверждений, что певец вообще был в гостях у Котлова.

После Октябрьской революции семья купца лишилась роскошного дома. С приходом большевиков многие исторические постройки в районе современной площади Мужества были уничтожены. К нашему времени кроме дома Котлова не сохранилась ни одна другая дореволюционная постройка, поэтому особняк ценен не только своим внешним видом.

Здание на некоторое время приспособили для начальной школы. Так продолжалось примерно до конца 1920-х годов, после чего бывший особняк переделали в районную библиотеку. Работала она и в годы блокады Ленинграда.

В период Великой Отечественной войны снаряды уничтожили часть зданий, оставшихся в районе особняка Котлова. Но сам он продолжил существовать.

Конец 1950-х или начало 1960-х годов. Фото: pastvu.com

Восстанавливать застройку площади Мужества начали в 1960-х годах. В конце десятилетия библиотеку в бывшем особняке закрыли, а в середине 1970-х годов там начало работать строительное управление №6 треста «Лендорстрой-2».

Для этой цели здание перепланировали. С одной из сторон добавили одноэтажную пристройку, а часть печей и старых перегородок разобрали.

В наши дни здание пустует. В 2016 году его признали региональным памятником, а незадолго в особняке провели консервацию. Планируется, что там создадут медицинский центр.

Работы, начавшиеся в 2017 году, завершены не были, но известно, что на крыше обустроят мансарду. Спустя два года власти Петербурга выявили незаконные работы на участке, прилегающем к зданию, за которые был назначен штраф.

Фото: citywalls.ru