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«Без прикрас и без малейшей идеализации»: памятник Крылову в Летнем саду

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© Фото: Instagram / @natalhen

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Великий баснописец был столь уважаемым литератором, что памятник в его честь установили даже раньше, чем Пушкину. Ни революция не уничтожила монумент, ни даже Великая Отечественная война.

Иван Андреевич Крылов был одним из самых известных баснописцев России. Часть своей жизни он провёл в Петербурге, где и скончался в 1844 году.

Память великого поэта, который был очень популярным, особенно в последние годы жизни, решили увековечить вскоре после его смерти. В середине XIX века в Российский империи практически не было памятников, посвященных деятелям литературы, поэтому скульптура Крылова должна была первым подобным монументов в Петербурге.

Сбор средств на создание памятника начали через год после смерти Крылова. Инициаторами были газета «Санкт-Петербургские ведомости» и генерал Яков Ростовцев. Офицер, будущий разработчик крестьянской реформы (то есть отмены крепостного права), хорошо дружил с Крыловым.

За пару лет с помощью пожертвований удалось собрать больше 13 тыс. рублей.

1863-1865 гг. Фото: А. Лоренс / pastvu.com / beinecke.library.yale.edu
 

Конкурс на создание памятника Академия художеств объявила в 1848 году. Среди участников были Пётр Ставассер, Николай Пименов и другие авторы, в том числе Пётр Клодт. Жюри отдало предпочтение последнему скульптору. Проект барона фон Клодта утвердили в конце 1849 года.

Согласно идее скульптора, ранее работавшего над Нарвскими триумфальными воротами и другими известными сооружениями Петербурга, Крылова должны были изобразить в римской тоге вместе с книгой в руке. Позднее появился другой вариант, который предусматривал создание героев басен на постаменте.

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После этого проблемой был выбор места для памятника. Среди вариантов, например, были места перед Академией художеств, в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры, где похоронен Крылов. Идею разместить монумент в Летнем саду предложил Клодт. Он отметил, что Иван Андреевич нередко там гулял. Такой вариант императора Николая I устроил.

Начало 1870-х годов. Фото: gallica.bnf.fr
 

Работу над памятником Клодт начал в 1849 году. Процесс занял несколько лет. Особое внимание скульптор уделил персонажам басен. Чтобы сделать их более реалистичными, ему пришлось поселить у себя разных животных, от собаки с лягушкой до медвежонка и обезьяны.

«Всё это разношёрстное общество жило бок о бок не только в клетках, многие свободно расхаживали по мастерской и по комнатам, и были дружны между собой, кроме волка, который не мог удержаться, чтобы не охотиться за кошками», – говорил сын Клодта.

Самого Крылова скульптор изобразил с тетрадью и пером, сидящим с задумчивым видом. Модель памятника Клод впервые представил весной 1852 года. Окончательный вариант был утверждён спустя год, после чего монумент отлили в бронзе.
Фото: Instagram / @natalhen, @nina_lanskaya
 

Памятник открыли лишь в мае 1855 года. Торжественная церемония с оркестром начиналась у набережной Кутузова.

Отзывы о монументе были разными. Критик Владимир Стасов считал, что Клодт изобразил Крылова «каким он на самом деле под конец жизни был, без прикрас и без малейшей идеализации». Поэт Тарас Шевченко был уверен, что скульптор «оскорбил» Ивана Андреевича. «Вместо величественного старца он посадил лакея в нанковом сюртуке с азбучкой и указкою в руках», – говорил он.

Спустя 10 лет памятник Крылову решили защитить от вандалов. Для этого вокруг скульптуры в Летнем саду установили художественную ограду. В следующий раз монумент защищали уже во время блокады Ленинграда.

В начале Великой Отечественной войны памятник укрыли деревянной конструкцией. Такая защита помогла лишь частично, потому что от снарядов скульптура всё равно пострадала, но не была уничтожена. В порядок памятник великому Крылову привели вскоре после войны, и увидеть известную композицию до сих пор можно на прежнем месте в Летнем саду.

Укрытие памятника в годы блокады Ленинграда. Фото: pastvu.com
 

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