«Без прикрас и без малейшей идеализации»: памятник Крылову в Летнем саду

Иван Андреевич Крылов был одним из самых известных баснописцев России. Часть своей жизни он провёл в Петербурге, где и скончался в 1844 году.

Память великого поэта, который был очень популярным, особенно в последние годы жизни, решили увековечить вскоре после его смерти. В середине XIX века в Российский империи практически не было памятников, посвященных деятелям литературы, поэтому скульптура Крылова должна была первым подобным монументов в Петербурге.

Сбор средств на создание памятника начали через год после смерти Крылова. Инициаторами были газета «Санкт-Петербургские ведомости» и генерал Яков Ростовцев. Офицер, будущий разработчик крестьянской реформы (то есть отмены крепостного права), хорошо дружил с Крыловым.

За пару лет с помощью пожертвований удалось собрать больше 13 тыс. рублей.

1863-1865 гг. Фото: А. Лоренс / pastvu.com / beinecke.library.yale.edu

Конкурс на создание памятника Академия художеств объявила в 1848 году. Среди участников были Пётр Ставассер, Николай Пименов и другие авторы, в том числе Пётр Клодт. Жюри отдало предпочтение последнему скульптору. Проект барона фон Клодта утвердили в конце 1849 года.

Согласно идее скульптора, ранее работавшего над Нарвскими триумфальными воротами и другими известными сооружениями Петербурга, Крылова должны были изобразить в римской тоге вместе с книгой в руке. Позднее появился другой вариант, который предусматривал создание героев басен на постаменте.

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После этого проблемой был выбор места для памятника. Среди вариантов, например, были места перед Академией художеств, в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры, где похоронен Крылов. Идею разместить монумент в Летнем саду предложил Клодт. Он отметил, что Иван Андреевич нередко там гулял. Такой вариант императора Николая I устроил.

Начало 1870-х годов. Фото: gallica.bnf.fr

Работу над памятником Клодт начал в 1849 году. Процесс занял несколько лет. Особое внимание скульптор уделил персонажам басен. Чтобы сделать их более реалистичными, ему пришлось поселить у себя разных животных, от собаки с лягушкой до медвежонка и обезьяны.

«Всё это разношёрстное общество жило бок о бок не только в клетках, многие свободно расхаживали по мастерской и по комнатам, и были дружны между собой, кроме волка, который не мог удержаться, чтобы не охотиться за кошками», – говорил сын Клодта.

Самого Крылова скульптор изобразил с тетрадью и пером, сидящим с задумчивым видом. Модель памятника Клод впервые представил весной 1852 года. Окончательный вариант был утверждён спустя год, после чего монумент отлили в бронзе.

Фото: Instagram / @natalhen, @nina_lanskaya

Памятник открыли лишь в мае 1855 года. Торжественная церемония с оркестром начиналась у набережной Кутузова.

Отзывы о монументе были разными. Критик Владимир Стасов считал, что Клодт изобразил Крылова «каким он на самом деле под конец жизни был, без прикрас и без малейшей идеализации». Поэт Тарас Шевченко был уверен, что скульптор «оскорбил» Ивана Андреевича. «Вместо величественного старца он посадил лакея в нанковом сюртуке с азбучкой и указкою в руках», – говорил он.

Спустя 10 лет памятник Крылову решили защитить от вандалов. Для этого вокруг скульптуры в Летнем саду установили художественную ограду. В следующий раз монумент защищали уже во время блокады Ленинграда.

В начале Великой Отечественной войны памятник укрыли деревянной конструкцией. Такая защита помогла лишь частично, потому что от снарядов скульптура всё равно пострадала, но не была уничтожена. В порядок памятник великому Крылову привели вскоре после войны, и увидеть известную композицию до сих пор можно на прежнем месте в Летнем саду.

Укрытие памятника в годы блокады Ленинграда. Фото: pastvu.com