  • 26 Февраль 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 12:23 65.6394  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 12:23 71.4933  
Нефть($) 26.02.2020 54.34 0.68
Нефть(p) 26.02.2020 3370.79 +56.34

От элитных товаров до коммуналок: история Круглого рынка

Автор:


© Фото: Alart / photocentra.ru

Темы дня

Здесь у семьи Пушкина были большие долги, а в советские годы находились коммунальные квартиры. Совсем недавно зданию вернули вид, близкий к замыслу Кваренги.

Спустя примерно полтора десятилетия после основания Петербурга на набережной реки Мойки (которая тогда носила название Мья) появился деревянный Финляндский рынок. Своё имя он получил по Финской церкви, которая располагалась рядом.

В основном товары привозили сюда по воде благодаря удобному расположению. Через некоторое время рынок переименовали в Харчёвый.

Читайте также:

Никольский рынок: прошлое и настоящее

Деревянный комплекс исчез в 1732 году. Причиной был крупный пожар. Со временем на месте рынка появилась Аптекарская площадь – в минуте ходьбы на углу Миллионной улицы и современного Аптекарского переулка находилась Главная аптека Петербурга.

Андрей Мартынов «Вид реки Мойки со стороны Императорских конюшен», 1809 год. Фото: wikimedia.org
 

Новый рынок на месте старого построили поздно, лишь спустя полвека. В 1782 году там появилось временное круглое здание, откуда и пошло новое название.

Уже через пару лет началось строительство полноценного каменного сооружения. Архитектором был не кто-то, а сам Джакомо Кваренги, автор дворца Юсуповых на Садовой, Академии наук и других известных зданий Петербурга.

Строительство длилось с 1785 по 1790 год. Согласно проекту Кваренги, рынок выполнили в виде треугольника с закруглёнными краями. С каждой стороны здание выглядело одинаково. Окна выполнили в виде высоких арок, а в качестве украшений были выбраны скульптуры бычьих голов.

Начало XX века. Фото: П. С. Радецкий / pastvu.com
 

Каменный Круглый рынок состоял из 21 лавки. Единого продавца на них не было – каждую сдавали частным торговцам.

Купить здесь можно было большинство основных продуктов, в том числе молоко, мясо и овощи. Также были и непродовольственные товары.

Из-за своего месторасположения, а также из-за ассортимента Круглый рынок пользовался спросом среди обеспеченных жителей центра Петербурга. Покупки здесь делала и семья Александра Пушкина.

«В свечную лавку купца Богомолова, где брали в долг масло для ламп, свечи, фитили и мыло, Пушкины задолжали 614 рублей 84 копейки. За взятую в долг провизию они же задолжали более 10 рублей», – говорится в одной из книг с долговыми списками рынка уже после смерти великого поэта.

Практически без изменений рынок существовал до Октябрьской революции. Затем на протяжении нескольких лет он пустовал.

1913-1914 гг. Фото: vk.com/public998865
 

После этого, на рубеже 20-х и 30-х годов прошлого века, началась реконструкция здания. Рынок перестал существовать – все помещения переделали под коммунальные квартиры.

Такое решение сильно повлияло на внешний вид дома. С одной из его сторон появилась трёхэтажная пристройка, а наружную галерею закрыли окнами. Так здание выглядело на протяжении почти 40 лет, пока руководство Ленинграда не решило вернуть прежнее оформление – бывший рынок переделали, но не полностью.

Там разместили ателье «Ленинградодежды», которое проработало в здании до 1990-х годов. После этого здание сдавали различным компаниям в краткосрочную аренду.

К реконструкции и восстановлению исторического вида Круглого рынка приступили лишь в середине 2000-х годов. Отреставрировали дом лишь в следующем десятилетии. Сейчас в нём работают, среди прочего, кафе, бар и шоу-рум.
Фото: Instagram / @4ush, @anastasiia_unecon
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Богатые и знаменитые: шесть зданий на набережной реки Мойки, которые должен увидеть каждый

    Готовый маршрут небольшой прогулки вдоль реки, где с основания Петербурга селились самые влиятельные люди города и страны.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.02.20
    Как получить лицензию на реставрацию объектов культурного наследия
    20.02.20
    Подарочные сертификаты на развлечения в интернет-магазине PodarokServis.ru
    19.02.20
    Поиск врача и онлайн-запись на консультацию: как работает сервис в Санкт-Петербурге
    19.02.20
    Кондиционер от мировых производителей по выгодным ценам
    18.02.20
    «Интер Майами» судится с итальянцами и зовёт к себе Гризманна
    18.02.20
    Гид покупателя: топ-5 бытовых приборов, которые должны быть на каждой кухне
    17.02.20
    Будет ли усилено нападение сборной России на Евро-2020
    07.02.20
    Климат. Точка «невозврата» пройдена

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram