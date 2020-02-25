От элитных товаров до коммуналок: история Круглого рынка

Спустя примерно полтора десятилетия после основания Петербурга на набережной реки Мойки (которая тогда носила название Мья) появился деревянный Финляндский рынок. Своё имя он получил по Финской церкви, которая располагалась рядом.

В основном товары привозили сюда по воде благодаря удобному расположению. Через некоторое время рынок переименовали в Харчёвый.

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Деревянный комплекс исчез в 1732 году. Причиной был крупный пожар. Со временем на месте рынка появилась Аптекарская площадь – в минуте ходьбы на углу Миллионной улицы и современного Аптекарского переулка находилась Главная аптека Петербурга.

Андрей Мартынов «Вид реки Мойки со стороны Императорских конюшен», 1809 год. Фото: wikimedia.org

Новый рынок на месте старого построили поздно, лишь спустя полвека. В 1782 году там появилось временное круглое здание, откуда и пошло новое название.

Уже через пару лет началось строительство полноценного каменного сооружения. Архитектором был не кто-то, а сам Джакомо Кваренги, автор дворца Юсуповых на Садовой, Академии наук и других известных зданий Петербурга.

Строительство длилось с 1785 по 1790 год. Согласно проекту Кваренги, рынок выполнили в виде треугольника с закруглёнными краями. С каждой стороны здание выглядело одинаково. Окна выполнили в виде высоких арок, а в качестве украшений были выбраны скульптуры бычьих голов.

Начало XX века. Фото: П. С. Радецкий / pastvu.com

Каменный Круглый рынок состоял из 21 лавки. Единого продавца на них не было – каждую сдавали частным торговцам.

Купить здесь можно было большинство основных продуктов, в том числе молоко, мясо и овощи. Также были и непродовольственные товары.

Из-за своего месторасположения, а также из-за ассортимента Круглый рынок пользовался спросом среди обеспеченных жителей центра Петербурга. Покупки здесь делала и семья Александра Пушкина.

«В свечную лавку купца Богомолова, где брали в долг масло для ламп, свечи, фитили и мыло, Пушкины задолжали 614 рублей 84 копейки. За взятую в долг провизию они же задолжали более 10 рублей», – говорится в одной из книг с долговыми списками рынка уже после смерти великого поэта.

Практически без изменений рынок существовал до Октябрьской революции. Затем на протяжении нескольких лет он пустовал.

1913-1914 гг. Фото: vk.com/public998865

После этого, на рубеже 20-х и 30-х годов прошлого века, началась реконструкция здания. Рынок перестал существовать – все помещения переделали под коммунальные квартиры.

Такое решение сильно повлияло на внешний вид дома. С одной из его сторон появилась трёхэтажная пристройка, а наружную галерею закрыли окнами. Так здание выглядело на протяжении почти 40 лет, пока руководство Ленинграда не решило вернуть прежнее оформление – бывший рынок переделали, но не полностью.

Там разместили ателье «Ленинградодежды», которое проработало в здании до 1990-х годов. После этого здание сдавали различным компаниям в краткосрочную аренду.

К реконструкции и восстановлению исторического вида Круглого рынка приступили лишь в середине 2000-х годов. Отреставрировали дом лишь в следующем десятилетии. Сейчас в нём работают, среди прочего, кафе, бар и шоу-рум.

Фото: Instagram / @4ush, @anastasiia_unecon