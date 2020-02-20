«Василию, на остров»: история памятника бомбардиру Корчмину на Васильевском острове

Васильевский остров, как можно понять из названия, имеет отношение к некоему Василию. Но кем именно был этот человек?

Согласно одной из версий, Василием мог был один из новгородских посадников, которые владели территориями нынешнего Петербурга ещё в XV веке. Считается, что название «Васильевский остров» существовало примерно за 200 лет до появления Северной столицы.

Существует и другая теория. Василием звали одного из первопоселенцев острова. Он был рыбаком и жил со своей женой Василисой, а их дети, согласно преданию, получали только такие же имена.

Но в самой популярной версии речь идёт о сподвижнике Петра Великого, царском инженере Василии Корчмине.

Первая гравюра Васильевского острова, 1716 год. Фото: wanderings.online

Корчмин, скончавшийся в 1729 году, был важным человеком в период строительства Петербурга. Он конструировал пушки и снаряды, служил в бомбардирской роте, которой руководил Пётр I, а затем сам стал её фактическим командиром.

Поговаривали, что император, отправляя приказы Корчмину, подписывал их фразой «Василию, на остров». Так, как гласит легенда, и закрепилось имя Васильевского острова.

Известен Корчмин был и благодаря фейерверкам. Его называли главным пиротехником Петра Великого, поэтому он отвечал за красочные салюты в честь праздников.

Одним из самых известных событий такого рода стал двухчасовой фейерверк, который устроили в честь завершения Северной войны и объявления Петра первым российским императором. Случился праздник 22 октября 1721 года по старому стилю.

Фото: spb-guide.ru

Увековечить память Корчмина решили в начале XXI века. Власти Петербурга объявили конкурс на создание скульптуры осенью 2001 года.

Проблемой при разработке проектов стал недостаток исторических сведений. Нет точных данных о том, как выглядел Корчмин, поэтому предлагалось сделать собирательный образ сподвижника Петра I.

Администрация Северной столицы выбрала проект скульптора Григория Лукьянова, созданный вместе с Сергеем Сергеевым. Он изобразил Василия в шапке-треуголке с трубкой и на пушке – в память о его военных заслугах в бомбардирской роте. Высота памятника составила 250 см, а гранитного основания – 50 см.

Торжественное открытие памятника состоялось 24 мая 2003 года, за три дня до празднования 300-летия Петербурга.

Фото: babs71.livejournal.com

Памятник Корчмину установили на 7-й линии В. О., которая вместе с 6-й линией на участке от Большого до Среднего проспекта в 2002 году стала пешеходной.

В прошлом на месте, где сейчас находится статуя, располагался двухэтажный жилой дом. В конце XIX века к нему пристроили павильон для фотосъёмок, а в 1914 году здание переделали под «Форум», один из первых кинотеатров города.

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Он просуществовал до середины XX века, после чего его перестроили. В обновлённом здании открыли кинотеатр «Балтика», в зале которого могли разместиться 740 зрителей. На втором этаже работали библиотека и читальный зал.

В начале 2000-х годов «Балтику» снесли. На её месте построили современный жилой дом, во курдонере, то есть полузамкнутом дворе, которого и установили памятник Корчмину.

1952 год. Фото: Г. Коновалов / vk.com/retro_vo