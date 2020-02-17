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«Человек-невидимка»: утраченный памятник Александру II

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© Фото: Instagram / @ekatika_zo.84

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Бюст императора простоял на Фонтанке меньше 40 лет, после чего большевики от него избавились. Но постамент остался, что стало причиной шуток в народе.

На набережной Фонтанки можно увидеть один из самых необычных памятников Петербурга. Вернее, увидеть его нельзя – он исчез почти век назад.

Речь идёт о бюсте Александра II. Император, при котором в Российской империи отменили крепостное право, скончался в 1881 году. Его увековечили и в Спасе на Крови, и в других объектах и памятниках по всей стране.

Монумент был изготовлен по заказу Городской думы. Его сделали скульптор Николай Лаверецкий и архитектор П. Самсонов.

1893 – 1903 гг. Фото: ателье Карла Буллы / sobaka.ru

 

Бюст из бронзы изображал Александра II в гусарском мундире. На его одежде виднелись Георгиевский крест и другие ордена.

Памятник установили рядом с «Александровской больницей для рабочего населения в память 19 февраля 1861 г.», которая, соответственно, посвящена императору и отмене крепостного права. Стоял бюст напротив главного входа – сейчас рядом с этим местом располагается Красноармейский мост.

На фигурном постаменте были нанесены несколько надписей. Спереди была фраза «Императору Александру II. Основателю больницы», с одного бока – «Больница основана в память 19-го февраля 1861 г.», с другого «Сооружен Городским общественным управлением в 1892 г.».

Бюст на Фонтанке был торжественно открыт 19 февраля 1893 года. Во время церемонии скульптуру освятили.

Фото: pastvu.com
 

Просуществовал памятник меньше 40 лет. Его сняли в 1931 году (по другим данным, годом ранее). По понятным причинам, бюст убрали по решению советской власти. Монумент не сохранился – неизвестно, что именно с ним случилось.

Существовала версия, что скульптуру скинули в Фонтанку. Проверили это только в конце XX века. По заданию комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) водолазы спустились на дно, но не нашли следов бюста.

Тем не менее на набережной Фонтанки остался постамент от памятника. Тоже по неизвестной причине. Он стоит на своём историческом месте и по сей день.

1970-е годы, снимок Виктора Ершова. Фото: pastvu.com / Госкаталог
 

В народе постамент прозвали «памятником человеку-невидимке». Такая надпись даже появилась на нём в начале 2000-х годов благодаря одному из местных жителей.

В последнее время начались разговоры о восстановлении бюста Александра II. Один из проектов был разработан скульптором Станиславом Головановым.

В 2010 году его работу одобрили члены Градостроительного совета Петербурга. Но проблема с финансированием не позволила реализовать проект.

Спустя десять лет ситуация так и не изменилась. Постамент памятника Александру II до сих пор пустует. Увидеть схожий бюст можно лишь у здания Государственного банка России на улице Ломоносова – его разместили в 2005 году в память о основании императором Госбанка.
Фото: Instagram / @anmalinka, @astra1209
 

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