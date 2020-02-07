Луна-парк в Коломне: дореволюционные развлечения Петербурга

Слово луна-парк всё реже можно встретить – сейчас парки развлечений и аттракционов практически так не называют. И первого луна-парка России уже давно нет.

Он существовал на улице Декабристов в историческом районе Коломна в Петербурге чуть больше десяти лет. А история места, на котором парк находился, тянется с XVIII века.

В 1700-х годах участок изначально принадлежал Льву Александровичу Нарышкину, придворному балагуру, в честь которого был обустроен сад. По средам и воскресеньям там устраивали развлекательные программы.

Существует легенда, что в саду рос большой дуб, который посадила Екатерина II. По слухам, она увидела дерево во время своего путешествия по Малороссии, после чего приказала перевезти его в Петербург. Дуб существовал больше века.

Снимок луна-парка. Фото: citywalls.ru

Новым владельцем территории в 1830-х годах стал промышленник Александр Демидов. Сад получил его фамилию, такое название сохранялось вплоть до Октябрьской революции.

Благодаря предпринимателю в саду начал работать Демидовский дом призрения, то есть благотворительное учреждение, в котором были дешёвые квартиры. Оно было одним из первых и самых известных в Петербурге.

Спустя три десятилетия часть территории Демидова арендовал антерпренёр по фамилии Егарёв. Он устроил там семейный сад с рестораном, который, однако, любили и дети обеспеченных петербуржцев. В начале 1880-х годов был открыт Зимний театр.

Через некоторое время бизнес перестал приносить доход, поэтому Егарёву пришлось продать свой проект. Так сад перешёл Вере Линской-Неметти, которая сильно его преобразила. По её решению старый театр снесли, на его месте появились два новых. Один предназначался для летних выступлений, второй – для зимних.

Снимки луна-парка. Фото: citywalls.com

Театральный период Демидова сада продолжался почти четыре десятилетия. Менялись владельцы и названия, а в 1906 году там появился Драматический театр им. Комисаржевской. Его главным руководителем на протяжении трёх лет был знаменитый Всеволод Мейерхольд.

Садом в начале 1910-х годов заинтересовался предприниматель по фамилии Ялышев. Он решил открыть на участке луна-парк – проект был готов к концу весны 1912 года. Название было взято по имени первого подобного места, которое появилось на Кони-Айленде в Нью-Йорке в 1903 году.

С созданием парка аттракционов Ялышеву помогал архитектор Андрей Вайтенс. Он изготовил вход в виде ворот с высокой аркой, а также павильоны. Местный ресторан спроектировал архитектор Б. Кишкин.

В целом луна-парк сделали по образцу аналогичного проекта из Лондона. В тому моменту ничего подобного в Российской империи не было. На строительство потратили около 500 тыс. рублей.

Фото: yaplakal.com

В луна-парке работали аттракционы вроде американских горок, «чёртова колеса», «пьяной лестницы» и других. Одним из самых необычных элементов стала «деревня Сомали». Там демонстрировали африканцев, которые удивляли местных жителей.

Дела у луна-парка шли отлично. В год его посещали около 300 тыс. человек. Здесь были не только аттракционы, но и опера с театром. Например, в конце 1913 года прошёл спектакль «Владимир Маяковский» с участием поэта – это было одно из первых представлений футуристов.

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Парк развлечений продолжал работать и в годы Первой мировой войны. Лишь в период с августа 1915 года по весну 1916 года территорию сада занимала военно-автомобильная рота.

Но спустя пару лет, как это часто случалось со знаменитыми зданиями или учреждениями Петербурга, всё изменилось. Луна-парк вместе с ресторанами и садом национализировали после революции в апреле 1918 года. С тех пор всё пришло в упадок, а вскоре старые павильоны снесли. Лишь театр работал некоторое время под руководством вернувшегося Мейерхольда, но и этот период продлился всего пару лет.

Сейчас на месте бывшего Демидова сада и луна-парка расположены стадион университета им. Лесгафта.

Фото: pastvu.com