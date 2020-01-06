Единственный из алюминия: уникальный Коломенский мост

Коломенский мост через канал Грибоедова в Петербурге в нынешнем виде существует всего лишь полвека. Его возвели в 1969 году, и проект стал экспериментом для отечественных строителей.

Но впервые переправу сделали за 63 года до этого. Временный объект, соединяющий Коломенский и Покровский острова, появился во время ремонта Мало-Калинкина и Аларчина мостов.

Изначально конструкция была очень простой и не предполагала никаких изысков в оформлении. У моста было три пролёта – длина среднего составляла около 10,5 метра, а крайних – по 6,6 метра.

Поскольку переправа была деревянной, хотя в то время в основном их строили из более надёжных и прочных материалов, мост приходилось часто ремонтировать и перестраивать. Тем не менее временная конструкция превратилась в постоянную, а своё название она получила в честь исторического района Коломна.

Первая половина 1930-х годов. Фото: mostrotrest-spb.ru

Незадолго до блокады Ленинграда мост продолжал быть деревянным, но пролёты состояли из металлических балок. Длина выросла до 34 метров.

В более-менее похожем виде переправа просуществовала ещё три десятилетия. Но в середине 60-х власти города решили, что мост нужно сделать постоянным – и избавиться от деревянного строения.

Рассматривались различные конструкции, которые можно было использовать. Но инженеры вместе с архитекторами остановились на самом необычном варианте – сделать мост из алюминия.

В то время в мире было лишь несколько таких переправ, первая из которых появилась в США. В СССР ничего подобного не существовало.

Первая половина 1960-х годов. Фото: mostotrest-spb.ru

Идея использовать алюминий принадлежала профессору Крыжановскому из Ленинградского инженерно-строительного института (ныне СПбГАСУ). Он предложил разработать эскиз первого в стране сварного алюминиевого моста.

Проект в 1967 году подготовили на кафедре металлических конструкций института. В основу переправы легли пространственные фермы – то есть особые системы из стержней, которые позволяют равномерно распределять нагрузку.

Эскиз был принят на высшем уровне, поэтому строительство моста быстро утвердили. Готовить цельную конструкцию из алюминия на судостроительном заводе им. Жданова начали в 1968 году и закончили в первой половине следующего года.

Мост на своём нынешнем месте установили в начале осени 1969 года. Для пешеходов его открыли 30 сентября.

Середина 1980-х годов. Фото: М. С. Бунин / pastvu.com

Длина уникального для СССР моста составила 32,6 метра, а ширина – 2,75 метра. И хотя переправа, в том числе её перила, выглядит очень просто, внешний вид конструкции дополнили барочные лестницы с гранитными парапетами.

За следующие 50 лет мост почти не изменился. Лишь в 2016 году на нём появились четыре фонаря без всяких украшений.

Даже спустя полвека Коломенский мост остаётся одной из нескольких алюминиевых переправ в России. К использованию конструкций из относительно лёгкого, но прочного материала возвращаются лишь в последние годы.

Фото: Instagram / @verbena_laeta