  • 9 Январь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 22:23 61.3075  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 22:23 68.0871  
Нефть($) 09.01.2020 65.76 0.05
Нефть(p) 09.01.2020 4079.19 +20.44

Единственный из алюминия: уникальный Коломенский мост

Автор:


© Фото: Instagram / @biketripspb

Темы дня

В прошлом переправа в Адмиралтейском районе Петербурга была деревянной и временной. Во второй половине XX века мост сделали из цельной алюминиевой конструкции, чего прежде в СССР не делали.

Коломенский мост через канал Грибоедова в Петербурге в нынешнем виде существует всего лишь полвека. Его возвели в 1969 году, и проект стал экспериментом для отечественных строителей.

Но впервые переправу сделали за 63 года до этого. Временный объект, соединяющий Коломенский и Покровский острова, появился во время ремонта Мало-Калинкина и Аларчина мостов.

Изначально конструкция была очень простой и не предполагала никаких изысков в оформлении. У моста было три пролёта – длина среднего составляла около 10,5 метра, а крайних – по 6,6 метра.

Поскольку переправа была деревянной, хотя в то время в основном их строили из более надёжных и прочных материалов, мост приходилось часто ремонтировать и перестраивать. Тем не менее временная конструкция превратилась в постоянную, а своё название она получила в честь исторического района Коломна.

Первая половина 1930-х годов. Фото: mostrotrest-spb.ru
 

Незадолго до блокады Ленинграда мост продолжал быть деревянным, но пролёты состояли из металлических балок. Длина выросла до 34 метров.

В более-менее похожем виде переправа просуществовала ещё три десятилетия. Но в середине 60-х власти города решили, что мост нужно сделать постоянным – и избавиться от деревянного строения.

Рассматривались различные конструкции, которые можно было использовать. Но инженеры вместе с архитекторами остановились на самом необычном варианте – сделать мост из алюминия.

В то время в мире было лишь несколько таких переправ, первая из которых появилась в США. В СССР ничего подобного не существовало.

Первая половина 1960-х годов. Фото: mostotrest-spb.ru
 

Идея использовать алюминий принадлежала профессору Крыжановскому из Ленинградского инженерно-строительного института (ныне СПбГАСУ). Он предложил разработать эскиз первого в стране сварного алюминиевого моста.

Проект в 1967 году подготовили на кафедре металлических конструкций института. В основу переправы легли пространственные фермы – то есть особые системы из стержней, которые позволяют равномерно распределять нагрузку.

Эскиз был принят на высшем уровне, поэтому строительство моста быстро утвердили. Готовить цельную конструкцию из алюминия на судостроительном заводе им. Жданова начали в 1968 году и закончили в первой половине следующего года.

Мост на своём нынешнем месте установили в начале осени 1969 года. Для пешеходов его открыли 30 сентября.

Середина 1980-х годов. Фото: М. С. Бунин / pastvu.com
 

Длина уникального для СССР моста составила 32,6 метра, а ширина – 2,75 метра. И хотя переправа, в том числе её перила, выглядит очень просто, внешний вид конструкции дополнили барочные лестницы с гранитными парапетами.

За следующие 50 лет мост почти не изменился. Лишь в 2016 году на нём появились четыре фонаря без всяких украшений.

Даже спустя полвека Коломенский мост остаётся одной из нескольких алюминиевых переправ в России. К использованию конструкций из относительно лёгкого, но прочного материала возвращаются лишь в последние годы.
Фото: Instagram / @verbena_laeta
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.12.19
    В каких случаях следует прибегнуть к автоэкспертизе?
    26.12.19
    Где купить бриллианты?
    25.12.19
    Недорогие шкафы от производителя в СПб
    24.12.19
    Свердловская область признана самой спортивной
    23.12.19
    Samsung Galaxy Fold – смартфон-раскладушка за 56 999 гривен
    22.12.19
    Мозаика для ванной комнаты и её виды
    22.12.19
    Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель
    20.12.19
    Стильные и качественные: топ-5 лучших смартфонов до 40 тыс. рублей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram