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Пожелание Елизаветы Петровны и помощь бедным: утраченная Знаменская церковь

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1860-е годы
© Фото: citywalls.ru

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Церкви на площади Восстания нет уже 80 лет. Но память о ней сохраняется в табличке на одноимённой станции метро, которую построили на месте уничтоженного здания.

Ныне несуществующая церковь на площади Восстания, которая находилась в XVIII веке за чертой города, появилась по инициативе императрицы Елизаветы Петровны. Но правительница не смогла её увидеть.

Церковь приказали строить ещё в 1759 году. Елизавета Петровна хотела возвести храм в честь Входа Господня в Иерусалим. Работы завершились в 1765 году – спустя три года после смерти императрицы.

Изначально церковь была деревянной. Её назвали Знаменской – в честь иконы Божией Матери «Знамение». Такое же имя на протяжении почти полутора веков носила площадь Восстания.

Каменную церковь начали возводить значительно позже. Здание по проекту Фёдору Демерцова появилось в 1804 году – спустя десять лет работ.

Начало XX века. Фото: Н. Матвеев / pastvu.com
 

К 1804 году старая церковь ещё существовала. В ноябре того года там отслужили литургию и молебен, после чего освятили придел Знамения Божией Матери.

Разобрать деревянную постройку разрешили в следующем году. Вместо неё сделали две часовни с забором.

Спустя полтора десятилетия в церкви установили колокол. С работами помог купец А. Тимофеев. Ещё через 15 лет церковь впервые отремонтировали.

В 1860-х годах состоялся капитальный ремонт. В период с 1863 по 1865 год были построены две каменные часовни, а чуть позже открыли четвёртый придел церкви.
Фото: А. Функ / walkspb.ru / pastvu.com
 

С середины 1860-х годов при церкви работало благотворительное общество для помощи бедным. В богадельне, открытой в 1866 году, содержали почти 60 человек.

Позднее при церкви появились приют для двух сотен детей, а также церковно-приходская школа и школа грамоты. Помимо этого, были учреждены квартиры для бедных жительниц Петербурга.

К концу XX века церковь открыла бесплатную столовую, в которой могли питаться нищие. В то же время ей принадлежал каменный дом по соседству, квартиры в которой сдавали для жилья, а также для торговцев.

1935 год. Фото: citywalls.ru
 

В 1930-е годы власти Ленинграда несколько раз хотели закрыть церковь. Получилось это только в 1938 году после ремонта.

Ходили слухи, что процесс затянулся из-за академика и обладателя Нобелевской премии Ивана Павлова. Поговаривали, что он любил ходить в церковь, поэтому её закрытие откладывалось. Но история не была правдой.

После этого икону Знамение Пресвятой Богородицы отправили в Никольский морской собор. Спустя пару лет, весной 1941 года церковь взорвали – чтобы спустя 14 лет на этом месте открылась «Площадь Восстания», одна из первых станций метро Ленинграда.

Через 69 лет после закрытия церковь в память о ней была сделана мемориальная доска. Её разместили на стене вестибюля станции «Площадь Восстания».

Реконструкция Знаменской площади начала XX века. Фото: trip-guide.ru
 

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