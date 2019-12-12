Модерн у Невы: доходный дом Стенбок-Фермора

История участка, на котором сейчас стоит доходный дом, началась как минимум в XVIII веке. Более ранних упоминаний о нём нет.

Владельцем земли был предприниматель Савва Яковлев, родившийся под фамилией Собакин. Его считали одним из самых богатых жителей Российской империи.

Крупный заводчик и меценат хранил на участке железо и чугун. Запас материалов Яковлев разместил в нескольких помещениях, в том числе в сарае и в небольшом деревянном доме, которые находились со стороны берега.

Каменные здания появились лишь в следующем, XIX веке. Точной информации не сохранилось, но известно, что постройки возвели раньше 1850 года.

1996 год. Фото: О. В. Петрова / pastvu.com

В то время участком владели наследники Саввы Яковлева. Дома принадлежали его внуку Алексею Ивановичу.

Сооружения просуществовали недолго. Земля ближе к концу века перешла графу Алексею Стенбок-Фермору. Он приходился родственником Савве Яковлеву – его матерью была наследница богатого предпринимателя.

По желанию Стенбока-Фермора старые здания снесли. Вместо них построили один массивный доходный дом.

Фото: warryg / skyscrapercity.com

Возводить красивое кирпичное здание начали в 1901 году. Архитектором был назначен Владимир Цейдлер.

Он за свою карьеру построил несколько десятков домов в Петербурге и за его пределами. Например, Цейдлер был автором церкви преподобного Исидора Пулисиота в Воскресенском Новодевичьем монастыре, а также здания Высших женских Бестужевских курсов на Среднем проспекте Васильевского острова.

Строительство доходного дома Стенбок-Фермора завершилось в 1901 году. Внешний вид выполнен в популярном для начала XX века стиле модерн.

Фото: Instagram / @paveldemichev

Одним из самых известных жителей дома на набережной Макарова был архитектор Демьян Фомичев. Автор десятков построек в Петербурге жил здесь в 1930-х годах.

Чуть раньше, за десятилетие до этого, в здании располагалось историческое общество. В самом конце XX века доходный дом занял факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Вуз при этом провёл косметический ремонт большой части помещений.

Не так давно здание включили в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Это произошло в 2001 году.

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov