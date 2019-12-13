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«Нелеп и неуклюж»: многострадальный памятник Александру III

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© Фото: Instagram / @alexifirst

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Большую часть своей истории, в советские годы, монумент в честь предпоследнего российского императора скрывался в Русском музее и в его дворе. Но и после открытия памятника к нему относились без особого восторга.

«Стоит комод,
На комоде – бегемот,
На бегемоте шапочка,
какого дурака это папочка?»

 

Такой стишок ходил в народе, когда в 1909 году состоялось торжественное открытие памятника императору Александру III. К монументу всегда было неоднозначное отношение, даже на этапе его создания.

Идея создания статуи принадлежала Николаю II, сыну предпоследнего российского императора. Он хотел отметить вклад своего отца в создание Великого Сибирского пути, то есть железнодорожной Транссибирской магистрали. Об этом и говорилось на самом памятнике.

Замысел создания статуи появился вскоре после кончины Александра III, который умер в 1894 году. К работам приступили в последнем году XIX века.

1906 год. Фото: ателье Буллы / achernega.livejournal.com
 

В конкурсе на создание памятника участвовали несколько архитекторов, в том числе Паоло Трубецкой, который предложил вариант в виде императора на троне. Все проекты были отклонены. После этого Трубецкой вместе с Фёдором Шехтелем представил Александра III в виде конной статуи на пьедестале, которая украшена барельефами.

Такой вариант устроил царскую семью, поэтому работу Трубецкого одобрили. Потомки императора решили, что памятник разместят перед Московским вокзалом, в ту эпоху называвшегося Николаевским.

Первую модель монумента сделали в 1901 году. Окончательный вариант после нескольких попыток подготовили спустя три года.

«После того, как мой первоначальный проект был одобрен, я вылепил из пластилина один за другим четыре проекта в натуральную величину, восемь маленьких моделей и две – в масштабе памятника. Сработав новую модель, я уничтожал старую. Таким образом, я работал до тех пор, пока модель меня не удовлетворила», – говорил Трубецкой.

Императрица Мария Фёдоровна на открытии памятника 23 мая 1909 года. Фото: pastvu.com / birdspitit.com
 

Итальянский скульптор говорил, что хотел в образе императора представить «великую русскую мощь». Однако сила, которую Трубецкой стремился передать в монументе, сделала Александра III слишком грузным и карикатурным.

Именно внешний вид памятника стал поводом для шуток, которые появились в народе. Критиковали его и именитые творцы, в том числе художник Борис Кустодиев.

«Видел вчера вечером памятник Александру III. Очень смешной и нелепый, лошадь совсем без хвоста, с раскрытым ртом, как будто страшно кричит, упирается и не хочет идти дальше, а он сам нелеп и неуклюж, особенно комичное впечатление сзади!» – писал он жене.

Другой мастер, Илья Репин, который рисовал Александра III, защищал монумент. «Верно! Верно! Толстозадый солдафон! Тут он весь, тут и все его царствование!» – говорил он, когда увидел церемонию открытия памятника.

1909 год. Фото: ателье Буллы / pastvu.com
 

Поговаривали, что Трубецкой был не в восторге от разговоров про свою работу. Ходят слухи, что он оправдывался так: «Я просто изобразил одно животное на другом».

Недовольны памятником были и большевики. Сначала, в 1919 году, на пьедестале появилось стихотворение «Пугало» Демьяна Бедного, знаменитого революционного поэта:

«Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья».

 

Спустя восемь лет, когда отмечалось десять лет Октябрьской революции, монумент «унизили». Статую окружили решёткой, словно у тюрьмы, а рядом появились другие декоративные элементы, в том числе крупные буквы СССР.

1927 год. Фото: ziggyibruni.livejournal.com
 

Не все памятники, посвященные императорам, сносили в Петербурге в советские годы. Например, монумент в честь Николая I трогать не стали – его считали инженерным шедевром.

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Со статуей напротив Московского вокзала поступили иначе. В 1937 году на площади и на Невском проспекте прокладывали трамвайные пути, а памятник мешал работам. Его решили убрать куда-нибудь подальше.

Местом для хранения статуи стал Русский музей. Её разместили в запасниках, где она находилась 16 лет. За это время часть постамента распилили, чтобы создать из материала другие скульптуры, в том числе бюсты героев Великой Отечественной войны.

В 1953 году монумент вынесли из запасников и поставили во двор Русского музея. Оттуда он выбрался через четыре десятилетия. Статуя в 1994 году заменила броневик «Враг капитала», стоявший у входа в Мраморный дворец.

Позднее не раз звучали предложения перенести памятник Александру III на более почетное место, например, в Петропавловскую крепость или обратно на площадь Восстания. Однако эта инициатива остаётся на уровне разговоров.

Перенос памятника в 1994 году. Фото: pastvu.com
 

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