Император, самолёт и Рига: удивительный Финляндский железнодорожный мост

Мост через Неву, который в настоящее время соединяет берега Невского района, начали строить в 1910 году. Переправа должна была стать связующим звеном между финскими железными дорогами и российскими.

Внешний вид конструкции был вдохновлён современной архитектурой начала XX века. Его детали похожи на элементы Большеохтинского (в обоих случаях в строительстве участвовал архитектор Владимир Апышков), а в целом он напоминает Железнодорожный мост в Риге.

В основном работы финансировало Великое княжество Финляндское. Согласно первоначальному замыслу, на мосту должны были сделать не только железную дорогу и пешеходную часть, но и путь для экипажей. Средств на этого не хватило.

Строительство моста. Фото: citywalls.ru

Конструкция моста стала одним из самых больших железобетонных объектов в стране. Его длина превышала 1100 метров.

Работы продлились три года, и переправу открыли осенью 1913 года. Её сначала назвали в честь императора Александра I. Именно в его правление Финляндия стала частью Российской империи.

Своё нынешнее название мост получил уже после Октябрьской революции. С тех пор оно не менялось.

Во время Великой Отечественной войны Володарский мост, который расположен неподалёку, служил в качестве дублёра Финляндского железнодорожного моста. Через него перебрасывали подвижной состав на правый берег Невы.

1920-е годы. Фото: pastvu.com

Железнодорожный мост также прославился несколькими происшествиями. Первое случилось 21 августа 1963 года. У самолёта Ту-124, который совершал рейс из Таллина в Москву, отказали оба двигателя и заклинило шасси. Лайнеру пришлось опуститься на Неву.

Он приводнился в районе Финляндского железнодорожного моста. Из 52 человек на борту самолёта, среди которых был будущий патриарх Алексий II, никто не пострадал. Это единственный случай в истории российской авиации с посадкой на воду, при котором не было жертв.

Спустя 20 лет произошёл второй инцидент с мостом. В одну из его опор врезался транспортный рефрижератор «Комсомолец Татарии». Судно перевозило 500 тонн рыбы.

При столкновении с мостом у рефрижератора появилась пробоина. Он смог проплыть ещё пару сотен метров, после чего затонул в районе моста Александра Невского.

Инцидент с самолётом в 1963 году. Фото: forum.aroundspb.ru

После происшествия с судном на протяжении нескольких лет Финляндский железнодорожный мост реконструировали. Работы проходили с 1983 по 1987 год.

На этот период выше по течению Невы построили мост-дублёр, который был копией оригинала. Он стал основной переправой в 1988 году, когда на старый объект пришлось закрыть из-за серьёзных повреждений конструкции. Спустя шесть лет части моста демонтировали.

Капитальный ремонт провели лишь в начале 2000-х годов, когда проходило строительство нового Ладожского вокзала. В порядок привели все части конструкции, а разводной пролёт заменили подъёмной платформой. Благодаря этому мост стал уникальным – его одна часть разводится традиционный способом, а вторая поднимается наверх с помощью двух башен.

К настоящему времени на мост не пускают пешеходов. Движение по переправе закрыли ещё в советские годы, чтобы избежать угрозы терактов. Мост находится под вооружённой охраной.

Фото: Victor Belous