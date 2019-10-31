Императрица и девять подданных: памятник Екатерине II на площади Островского

Екатерина Вторая правила Российской империей почти всю вторую половину XVIII века. Этот период, с 1762 по 1796 год, историки называют «золотым веком российского дворянства».

Императрица считала себя продолжательницей идей Петра Великого. Она провела несколько масштабных реформ (например, при её правлении ввели бумажные деньги) и при ней состоялись две русско-турецкие войны, после которых к стране присоединились южные земли.

Когда в России отмечали 100-летие с момента восхождения Екатерины II на престол, в Петербурге решили установить масштабный памятник. Проект создавали на протяжении десятилетия.

Открытие памятника 24 ноября 1873 года. Фото: И. Бианки / photographer.ru

Процесс затянулся, потому что императору Александру II не понравился первый проект. Его автором был художник Александр Микешин.

Первоначальный замысел по поручению государя рассматривали в Академии художеств. Из-за недостаточной монументальности проект отклонили.

Второй вариант, созданный Микешиным, также не был одобрен императором. Его забраковали и в Академии художеств, но позднее всё-таки был сделан окончательный проект.

Первым местом, где хотели установить памятник, было Царское Село. Позднее его решили разместить на площади перед Александринским театром.

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С тех пор сквер называют Екатерининским садом, есть и более неформальный вариант – «Катькин садик».

1874 год. Фото: И. Бианки / walkspb.ru

Гранит для монумента добывали в Финляндии. В Северную столицу его везли по воде до Летнего сада, а затем – по переносной железной дороге, созданной специально по этому случаю.

Только для создания пьедестала потратили большее 600 кусков гранита. На весь памятник израсходовали свыше 50 тонн бронзы.

В художественную композицию добавили фигуры почти десяти значимых деятелей эпохи Екатерины Великой. Рядом с ней можно увидеть поэта Гавриила Державина, фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского, Григория Потёмкина, Александра Суворова, политика Алексея Орлова-Чесменского, президента Академии художеств Ивана Бецкого, главу Российской академии Екатерину Дашкову, полярного исследователя Василия Чичагова и князя Александра Безбородко.

Позднее появились планы по расширению комплекса. Туда хотели включить ещё пару десятков скульптур известных личностей, но из-за различных причин, в том числе русско-турецкой войны, от идеи отказались.

Торжественно памятник открыли 24 ноября 1873 года – в день святой великомученицы Екатерины. Столь значимое событие отметили военным парадом, в конце которого над Петербургом прогремел салют.

Авторов монумента отблагодарили большим ужином. Для них накрыли столы в Публичной библиотеке возле памятника.

Румянцев-Задунайский, Потёмкин, Суворов. Фото: commons.wikimedia.org

Появление монумента понравилось не всем. В частности, среди недовольных были архитекторы, которые считали, что памятник нарушил принцип «открытой площади», а также испортил ансамбль Александринского театра.

В советское время звучали предложения убрать памятник, установив вместо него Ленина. Однако трогать его не стали, как и статую Николая I.

За полтора века с момента установки памятника Екатерине II появилось несколько городских легенд. Одна из них гласит, что при его создании некая женщина бросила в основание постамента драгоценный перстень.

Её примеру последовали другие жители Петербурга, поэтому под статуей хранится большое количество украшений. Однако подтверждения этим слухам нет.

Также памятник не раз лишался различных частей. Шпагу, цепи и другие элементы периодически воруют вандалы, но монумент всегда приводят в первоначальный вид.

1990 год. Фото: 4travel.jp