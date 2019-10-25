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С одной стороны – вода, с другой – земля: необычный 2-й Инженерный мост

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© Фото: Instagram / @natasha_npm

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На протяжении более века мост у Фонтанки не выполнял своей главной функции: канал, который под ним проходил, был засыпан. Его вернули лишь к юбилею Петербурга.

Гуляя по набережной Фонтанки, можно и не заметить 2-й Инженерный мост. Казалось бы, как такое возможно? Всё дело в его истории.

На рубеже XVIII-XIX веков для императора Павла I построили Михайловский замок. Роскошный комплекс представлял собой дворец, но по велению государя его называли «замком». По воле Павла I, от Фонтанки до Мойки прорыли Воскресенский канал – прямо перед входными воротами.

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Изначально между двумя берегами существовал сквозной проезд. Мост появился лишь в середине 1820-х годов. Его поначалу называли Инженерным – в то время в замке уже открыли Инженерное училище.

1951 год. Фото: wert2807 / Flickr
 

Возвёл переправу Пьер-Доминик Базен вместе с Эмилем Клапейроном. Работы заняли два года – с 1824 по 1826 год.

Мост оказался довольно простым и небольшим. Его украшали торшеры в виде пучков копий с фонарями, красивыми были и решётки перил, которые повторяли элементы декора замка с военной атрибутикой.

Спустя полвека, в конце 1870-х годов, было решено засыпать Воскресенский канал – за ненадобностью. Он исчез в 1882 году.

Мост при этом решили оставить. Он сохранился в первоначальном виде. Лишь верхнюю часть арки закрыли металлическими листами, а нижнюю засыпали землёй.

1990-1991 год. Фото: pastvu.com
 

Так в Петербурге появился первый мост, который не проходил над водой. Он имел лишь символическое знамение.

В том же 1882 году переправу стали называть 2-м Инженерным мостом, а 1-м – бывший Летний мост, который также построили Базен и Клапейрон.

До Великой Отечественной войны переправа никак не менялась. Зато в годы блокады она сильно пострадала. Торшеры были уничтожены, досталось перилам и парапетам.

К ремонту моста приступили лишь через десять лет после окончания войны. В 1955 году в порядок привели почти все детали за исключением фонарей. Их восстановили позднее.

Фото: rasfokus.ru
 

Затем мост в течение полувека ремонтировали несколько раз. В первой половине 1980-х годов работы касались гранитного бордюра, в 1991 году – перил.

Спустя три года обновили торшеры с фонарями, а также убрали металлические листы с верхней стороны моста. Затем переправу укрепляли, меняя различные её элементы.

Планы по восстановлению Воскресенского канала появились ещё в середине 80-х, но дальше обсуждений проект не продвинулся. Это удалось сделать к 2003 году, когда Петербургу исполнилось 300 лет, как напоминание о прошлом.

Канал был частично воссоздан в честь праздника, поэтому под мостом снова начала течь вода. Однако это заметно лишь с верхней его стороны – с другой стороны 2-й Инженерный мост продолжается газоном.

В 2018 году снова привели в порядок торшеры переправы. На них восстановили позолоту, чтобы мост был ближе к своему историческому виду.

Фото: mostotrest.spb.ru
 

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