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Церковь, клуб, концертный зал: «Яани Кирик» на Декабристов

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© Фото: ev100.ee

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Красивую лютеранскую церковь в советское время переделали так, что её было не узнать. Исторический облик вернули совсем недавно, в 2011 году.

Лютеранская община в Петербурге появилась в 1731 году. Изначально она была единой, а спустя чуть больше ста лет разделилась на немецкую и эстонскую части.

Это случилось, когда император Николай I приказал перенести здание церкви лютеранской общины из государственного здания – Первого кадетского корпуса – в частное.

Первое время члены эстонского прихода брали в аренду здания для собраний. Полноценная церковь в честь Святого апостола Иоанна, что на эстонском значит «Яани Кирик», появилась лишь в начале 1860-х годов.

Прихожане, чтобы построить церковь, в 1852 году обратились к государству с просьбой выделить ссуду. Сначала им отказали – получилось лишь через пять лет, когда повторное обращение сделал министр внутренних дел Российской империи Сергей Ланской.

Сергей Ланской. Фото: commons.wikimedia.org
 

Большую часть суммы на строительство выделил император Александр II. Он поручил направить на создание храма 55 тыс. рублей. Эти средства считались расходами министерства внутренних дел.

Ещё 10 тыс. рублей собрали благодаря прихожанам. Крупные взносы делали именитые жители Петербурга, в том числе барон Егор Мейендорф.

Длительное время решался вопрос с участком, на котором появится храм. Участком улицы Декабристов, которая тогда называлась Офицерской, владел надворный советник Павел Золотов.

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Согласовать все работы удалось летом 1858 года. Снос старых ветхих построек начался осенью и продолжился до середины следующего года. Первый камень в основание церкви торжественно заложили в июне 1859 года.

Проект храма разработал архитектор Гаральд Боссе. Ранее он отвечал за французскую реформаторскую церковь на Большой Конюшенной, биржу в Риге и другие здания.

1910-е годы. Фото: pastvu.com
 

Работы были завершены осенью 1860 года. Церковь в псевдороманском стиле, рассчитанную на 800 мест, освятили 27 ноября.

Строители не только возвели храм, но и благоустроили территорию по соседству. На близлежащих дорогах обновили покрытие, там сделали тротуары. Также в порядок привели деревянную школу, где обучали эстонскому языку, а напротив церкви сделали дом для служителей храма.

Позднее появились и другие здания. Среди них были приют для сирот и богадельня, то есть дом для инвалидов, престарелых и калек.

Храм украшал шпиль, на вершине которого был золотой крест. В верхней части церкви разместили колокольню.

Для проведения служб внутри установили орган. Вскоре после первого ремонта, который провели в 1890 году, его заменили на более хорошую модель фирмы «Э. Ф. Валькер». Ещё раз церковь ремонтировали в 1905 году.

1927 год. Фото: pastvu.com
 

Впервые после Октябрьской революции храм пострадал в 1922 году. Тогда из него изъявили все серебряные предметы.

Тем не менее церковь продолжала работать ещё девять лет. Её поручили закрыть в конце 1929 года, но полностью передали Эстонскому дому просвещения лишь в апреле следующего года.

Храм полностью перестал функционировать в конце лета 1931 года. Тогда же из него убрали орган. Часть его элементов направили в оперный театр в Ростове, а другую переместили в Ленинградскую консерваторию.

В закрытой церкви обустроили клуб. Само здание при этом значительно переделали в популярном на то время конструктивистском стиле. Колокольню снесли, портал разобрали, а у переднего фасада появилась лестница, которую сделали в виде полукруглой пристройки.
Церковь в 2000-е годы. Фото: citywalls.ru
 

В таком виде дом существовал почти 80 лет. За этот период клуб закрыли, здание приспособили под ремесленное училище.

Эстонская лютеранская община снова появилась в Петербурге в первой половине 1990-х годов. Здание церкви ей передали в 1997 году, но службы возобновились только спустя три года.

В следующем десятилетии было принято решение вернуть храму первоначальный вид. К масштабным работам приступили в 2009 году – снесли новую пристройку, восстановили колокольню.

Работы, которые финансировало Министерство культуры Эстонии, закончились в начале 2011 года. Торжественное открытие обновлённой церкви состоялось 20 февраля при участии президента Эстонии Тоомаса Ильвеса.

Сейчас в «Яани Кирик» регулярно проходят службы, а также здание используют как концертный зал. Здесь играют классику или джаз, проводят лекции и устраивают другие мероприятия.
Фото: Instagram / @svartroner
 

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