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Иоанновский мост: самый старый в Петербурге

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© Фото: Instagram / @excava

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Мост у Петропавловки – ровесник Северной столицы. Им обоим в 2023 году исполнится 320 лет.

Петербург начинался с Петропавловской крепости, поэтому неудивительно, что старейший в городе мост находится рядом с ней. Такое звание принадлежит Иоанновскому мосту, который соединяет Заячий остров с Кронверкской набережной.

Переправу построили в 1703 году. Ей столько же лет, сколько и Северной столице.

Первоначально мост, который долгое время был единственным в Петербурге, находился ниже, чем сейчас. Его возвели у Меншикова бастиона.

Мост был разводным, а также сезонным. Зимой его убирали, поэтому людям приходилось добираться до Петроградской стороны по льду.

1908-1913 год. Фото: delcampe.net
 

Наплавной мост переделали в постоянный через три года. Он остался разводным, подъёмная часть находилась посередине.

Переправу стали называть Петровским мостом. В Иоанновский, в честь брата императора Петра I, его переименуют лишь в 1887 году.

Мост, который часто ремонтировали в 1720-е годы, серьёзно перестроили в 1738 году. Тогда потребовалось часть деревянных деталей исполнить в другом, более надёжном материале.

Специалисты разобрали старый мост и перенесли его к Иоанновским воротам. В начале и в конце появились каменные арки, а средняя часть осталась деревянной и разводной. У переправы появилось 16 пролётов.

1950-е годы. Фото: pastvu.com
 

В следующий раз мост переделывали в последней четверти XVIII века. По проекту инженера Мейснера полностью обновили центр переправы, в том числе заменили подъёмный механизм.

Но такой вариант продержался около двух десятилетий. Очередной капитальный ремонт провели уже в 1801-1802 годах. Главные изменения – появление гранитного парапета и замена центральной части на восьмипролетную конструкцию.

В те годы мост поднимали вручную. К концу 1820-х годов такая технология устарела, тем более что подъёмное устройство значительно пострадало во время самого сильного наводнения в истории Петербурга.

Тогда же убрали часть арочных пролётов справа, их засыпали при подготовке въездом на Суворовский наплавной мост. Сейчас на его месте находится Троицкий мост.

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Затем на протяжении ста лет переправу ремонтировали несколько раз. За это время было несколько существенных изменений. Например, в середине века деревянные конструкции укрепили металлическими деталями, в 1867 году число пролётов деревянной части сократилось до шести, а в 1930-е годы засыпали арочные каменные пролёты.

Фото: mostotrest-spb.ru
 

К масштабному капитальному ремонту приступили в середине XX века. Проект подготовили в 1950 году, тогда же начались работы.

Всю конструкцию укрепили. Под мостом появились металлические балки, на тротуары и проезжую часть положили дощатый настил. Ограда при этом осталась деревянной.

Её поменяли при следующем этапе работ, связанном с оформлением моста. Переправу в 1952 году украсили чугунными решётками, которые напоминают декор Тучкова моста. Также на мост поставили фонари.

В следующий раз переправу отремонтировали к 300-летию Петербурга. В 2003 году в честь праздника у моста появилась фигурка зайца.

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Небольшая скульптура отсылает к легенде Заячьего острова. Фигура быстро стала одним из самых любимых памятников жителей Петербурга и туристов.
Фото: Instagram / @ellazaxarova, @bez.sta.gramm
 

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