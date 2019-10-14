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Музей, зал и «Ленинградское дело»: Дом офицеров на Литейном

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© Фото: Instagram / @little_evok

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В роскошном здании в центре Петербурге в годы блокады жила и выступала Клавдия Шульженко. И это лишь один необычный факт из истории дома.

В далёком прошлом на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы располагалась экипажная фабрика. Она работала в позапрошлом веке. Производством карет владел немецкий мастер Шварце. Экипажную фабрику считали одной из лучших в Петербурге.

Какое-то время на этом месте находился деревянный особняк графа Алексея Аракчеева. Здание было приспособлено под его приёмную.

Через некоторое время было принято решение возвести здание для Офицерского собрания армии и флота. Его строительство началось в 1895 году и продлилось три года. Авторами проекта были Александр фон Гоген и Модест Иванов. Согласно задумке, дом должны были выполнить в псевдорусском стиле, популярном в ту эпоху.

1898 год. Фото: Карл Булла / pastvu.com
 

Здание Офицерского собрания значительно выделялось на фоне других. Башня, массивная арка перед главным входом, большое количество декоративных элементов и дорогие материалы превратили дом в архитектурный памятник (он им стал в 2001 году).

Не менее богатым здание выглядело и внутри. Роскошную парадную лестницу сделали из белого мрамора, а залы с лепниной и другими украшениями напоминают то ли о музее, то ли о дворце. На строительство потратили огромную сумму, больше 1,3 млн рублей.

Торжественное открытие состоялось в марте 1898 года. На церемонии присутствовал император Николай II, по указу которого и учредили Офицерское собрание.

«В воскресенье, 22 сего марта, в С.-Петербурге, Высочайшим Государя Императора присутствии, открыто офицерское собрание Армии и Флота, сооружённое повелением Его Императорского Величества с целью улучшения условий жизни офицеров, как служащих в столице, так и временно в ней пребывающих», – так описывали событие.

1898 год. Фото: pastvu.com
 

Офицерским собранием в Российской империи называли своеобразный клуб для объединения офицеров. Они вносили взносы, благодаря которым устраивались различные мероприятия и улучшался их быт.

Частью здания было Общество ревнителей военных знаний. Под таким необычным названием скрывалась научная организация. Почётным президентом общества был князь Владимир Александрович. Он был главнокомандующим Петербургского военного округа и приходился дядей императору Николаю II.

Члены общества занимались научной деятельностью, выпускали доклады, собирали библиотеку, состоявшую из тысяч книг, и даже выпускали собственный журнал. Также на заседаниях организации обсуждали обстановку в мире.

Дом офицеров работал по своему первоначальному назначению до Октябрьской революции. В середине 1920-х годов он превратился в Дом Красной Армии.

Очередь на выставку Ильи Глазунова в 1972 году. Фото: glazunov.ru
 

После того, как в 1934 году в Ленинграде убили политика Сергея Кирова, учреждение получило его имя. Ровно через десять лет после этого организацию наградили орденом боевого Красного Знамени.

В годы блокады в Доме Красной Армии проводили агитационные мероприятия для укрепления духа ленинградцев. В одной из таких бригад работала знаменитая певица Клавдия Шульженко.

Артистка даже жила в здании на Литейном во время войны. Период с 1941 по 1943 год она вместе с семьёй провела в полуподвальном помещении, где раньше находилась бухгалтерия.

Шульженко была не единственной знаменитостью, которая выступала в Доме офицеров в годы блокады. Среди прочих туда приходил Аркадий Райкин.

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Зал здания на Литейном считался одним из лучших в Ленинграде на протяжении многих лет. Такое звание Дом офицеров уступил лишь БКЗ «Октябрьский», который открыли в 1967 году.

Отдельным пунктом биографии Дома офицеров стало «Ленинградское дело». Именно на Литейном в 1950 году прошли заседания по сфабрикованным судебным делам над известными политиками города на Неве и других советских регионов.

«Ленинградское дело» было пересмотрено спустя четыре года. Его фигуранты были реабилитированы, а организаторов судили – в том же Доме офицеров.

Фото: citywalls.ru
 

В здании 55 лет назад открыли Музей истории войск Ленинградского военного округа. Его построили к 100-летию с момента образования Петербургского военного округа.

За полвека работы в коллекцию собрали несколько тысяч различных экземпляров. Сред экспонатов есть и документы, и предметы военного быта. Коллекция музея охватывает период с 1864 года. Она располагается в семи залах.

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Значительная часть экспозиции посвящена Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда, в том числе каждому периоду освобождения Северной столицы.

Например, в музее можно увидеть части самолета, на котором погиб лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Алексей Севастьянов, именную снайперскую винтовку Героя Советского Союза Феодосия Смолячкова.

Фото: citywalls.ru
 

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