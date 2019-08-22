«Каморка в С-м переулке»: история дома Раскольникова

Сенную площадь и её окрестности уже много десятилетий называют «Зоной Достоевского». Классик русской литературы жил и работал в этом районе. В XIX века эта часть Петербурга считалась одной из самых неблагополучных. Тем не менее это не было проблемой для Достоевского – здесь он находил вдохновение.

Во многих произведениях писателя действие происходит неподалёку от Сенной площади. В том числе и «Преступления и наказания». Считается, что главный герой романа Родион Раскольников жил на углу Столярного переулка и Гражданской улицы. Это здание так и прозвали – дом Раскольникова.

1977 год. Фото: Цыпкин Л. Б. / Государственный каталог музейного фонда РФ

«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту», – так Достоевский описал место жительства Раскольникова.

Молодой человек, согласно описанию из романа, жил на чердаке, лестница до которого состояла из 13 ступеней. Этот подъём сохранился и до наших дней. Хотя вид дома претерпел значительные изменения.

Здание в 1831 году построил архитектор Егор Цолликофер. По его проекту, дом был пятиэтажным. Так же он выглядел и в эпоху Достоевского.

Тем не менее внешне сооружение было довольно непримечательным. Доходный дом построили для каретного мастера Иоганна Иохима, который считался одним из лучших специалистов столицы. Ему также принадлежало здание неподалёку, на Казанской улице.

Фото: commons.wikimedia.org

Одними из немногих примечательных элементов дома Раскольникова были таблички, на которых был указан уровень воды при самом сильном наводнении в истории Петербурга. Оно случилось в 1824 году, за семь лет до постройки здания, на месте которого раньше была деревянная постройка. Текст одной из табличек написан на русском языке. На второй – надпись на немецком. Они расположены по разные стороны от угла дома.

Читайте также:

«Всеобщее смятение и ужас»: история наводнений в Петербурге

В начале XX века в здании открылась контора Фёдора Блюма. Коммерсант торговал ванными комнатами и соответствующими комплектующими. Чуть позже, в конце 1920-х годов в доме Раскольникова расположилась мастерская по производству чернил Ицко Лапидусзона. Известное предприятие делало краску, чернила для белья и глазурь для обуви.

Фото: Instagram / @sherchanxxi, @__the_anastasiya

Капитальный ремонт дома в Столярном переулке потребовалось провести в 1960-х годах. Рабочие поменяли планировку внутренних помещений, а также убрали полуподвал. Помимо этого, двор, который раньше был сделан мощёным булыжником, покрыли асфальтом.

«Официально» здание стало домом Раскольникова в 1999 году. Тогда на нём появилась памятная табличка. Её торжественное открытие прошло 7 июля. Тест сочинили два великих петербуржца, академик Дмитрий Лихачёв и писатель Даниил Гранин.

Над памятной доской расположен горельеф с изображением самого Достоевского. Авторами были скульптор Евгений Ротанов и художник Владимир Новосадюк.

Читайте также:

«Мне хотелось только одного – поскорее забыть пережитое»: Даниил Гранин и «Блокадная книга»

С тех пор дом Раскольникова стал обязательным местом паломничества всех любителей Достоевского. Сюда приезжают в дни памяти писателя и любое другое время, чтобы пройтись по тем местам, где гулял сам Фёдор Михайлович.

Фото: Instagram / @nadyavedler, @nadyavedler