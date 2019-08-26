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Первый каменный мост в Петербурге: жизнь Эрмитажного моста

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© Фото: Instagram / @stellaolegovna61

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Ближайший к Эрмитажу мост когда-то был деревянным и разводным. Современный вид переправы – неотъемлемая деталь ансамбля Дворцовой набережной.

Мост у Эрмитажа, возле Зимней канавки, впервые появился ещё в эпоху Петра Первого. Изначальный вариант, деревянный, построили почти три века назад – в 1720 году. Переправу доверили Харману ван Болосу. Голландский мастер, который в 1719 году сделал шпиль и кораблик Адмиралтейства, создал проект моста.

Трёхпролётная конструкция была разводной – раскрывалась средняя часть. В ту эпоху мост официально назывался Верхним Набережным. Но люди предпочитали альтернативный вариант – Зимнедворцовый. Конструкция была не самой широкой. Переправа позволяла проехать лишь одной карете или телеге.

Гравюра Ефима Виноградова и Ивана Соколова «Проспект (вид) Старого Зимнего дворца с каналом, соединяющим Мойку с Невою», 1753 год. Фото: hermitagemuseum.org
 

В середине 1760-х годов мост пришлось перестроить. Дворцовую набережную в те годы покрывали гранитом, поэтому облагораживалась вся территория. В 1766 году состоялось открытие нового Зимнедворцового моста. Он стал первой каменной переправой Петербурга.

История сложилась так, что имена архитекторов, ответственных за новую версию моста, не сохранились. Известно лишь имя С. А. Волкова, который занимался проектом реконструкции набережной.

Мост стал не только каменным, но и однопролётным. Единственная арка перестала разводиться из-за ненадобности. При этом новый внешний вид отлично подошёл ко всему оформлению берега Невы – переправа чувствуется важным элементом ансамбля.

1901 год. Фото: Бертон Холмс / vk.com/club10791950
 

Ближе к концу XVIII века мост стали чаще называть Дворцовым. Имя продержалось до 1829 года, когда за переправой закрепилось официальное название – Эрмитажный.

Благодаря Петру Чайковскому Эрмитажный мост увековечили в культуре. Переправа стала одним из важных элементов оперы «Пиковая дама» 1890 года. Согласно сюжету, Лиза умирает при падении с моста в Зимнюю канавку.

В повести Александра Пушкина, на которой основана опера, такой сцены не было. Чайковский решил изменить сюжет из-за реального случая, произошедшего в конце 1860-х годов. Через некоторое время переправу у Эрмитажа стали называть в народе «мостиком Лизы».

1968 год. Фото: vk.com/club10791950
 

Первый ремонт каменного моста пришлось провести в 1934 году. Из-за постоянного воздействия воды повредился кирпичный свод.

Когда инженеры проверили состояние моста, стало известно, что нынешнее состояние конструкции несёт опасность для горожан. При эксплуатации переправы она могла обрушиться, поэтому было принято решение сделать всё необходимое, чтобы не допустить этого.

Арку пришлось укрепить, её сделали железобетонной, тогда же мост получил свою нынешнюю ширину. Его увеличили на 1,4 м в сторону Невы, до 28,1 м. Длина осталась прежней – 12,2 м, а высоту сократили на полметра, чтобы уклоны переправы стали мягче. Сменилось и покрытие моста. Асфальтобетоном заменили булыжники на проезжей части.

Исторические подставки для фонарей, существовавшие ещё с XIX века, в архитектурном комитете города рекомендовали убрать. С такими поправками проект был утверждён окончательно. Работами занимались Константин Дмитриев и Александр Никольский. Они оба также участвовали в строительстве Володарского моста.
Фото: Instagram / @alex_alfik, @rybakof71
 

Следующие работы провели через пару лет после блокады. Специалисты восстановили декор пандусов. Спустя ещё три десятилетия потребовался ремонт переправы. В 1979 году на тротуаре выправили гранитные плиты, также привели в порядок булыжное покрытие.

Сейчас мост превратился в важную точку многих маршрутов туристических теплоходов. Судна проходят по Зимней Канавке и выходят в Неву, откуда открывается один из самых известных видов на центр Петербурга.

Красивая перспектива образовалась ещё в 1780-е годы, когда Эрмитаж и Эрмитажный театр соединили аркой-переходом. Но это уже другая история...

Фото: «Мостотрест»
 

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