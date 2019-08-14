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От дорогой гостиницы до коммуналок: история дома Перцова на Лиговском проспекте

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© Фото: Instagram / @sofy_leo

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Сто лет назад дом у Московского вокзала считали одним из самых красивых в Петербурге. Сейчас его жители жалуются на состояние здания, которое давно не приводили в порядок.

Последний дом Белинского

 

Впервые место дома № 44 по Лиговскому проспекту застроили в начале XIX века. О его истории известно не так много. Владельцами участка в середине века был коллежский советник Иван Галченков. Он возвёл двухэтажное деревянное здание с несколькими дополнительными постройками. В одной из них жил литературный критик Виссарион Белинский. Здесь он провёл свои последние годы и скончался.

Деревянные здания существовали до реконструкции Лиговского проспекта. В прошлом на его месте проходил Лиговский канал, который начали засыпать в конце XIX века. Тогда же стали строить дома, которые стоят до сих пор.

1913 год. Фото: citywalls.ru
 

Издательства и водочный завод

 

Первый каменный дом на участке семьи Галченкова, часть которого перешла новому владельцу, появился в начале 1880-х годов. Тогда же рядом открыли водочный завод Карла Ланге.

Спустя два десятилетия на территории участка основали Общежитие бывших смолянок. В нём находились «окончившие курс трудящиеся, учащиеся и временно приезжающие» в Петербург.

Работала здесь и редакция издательства «Донская речь». Какое-то время в зданиях располагалась редакция сборника «Былое» и конторы других изданий.

В те годы хозяином домовладения стал Пётр Ливеровский. Его он получил по доверенности гражданского инженера Александра Перцова.

В конце первого десятилетия XX века был проведён конкурс на лучший проект нового здания. Первое место заняла версия, предложенная архитекторами Марианом Лялевичем и Марианом Перетяковичем.

Фото: citywalls.ru
 

Шедевр модерна

 

Дом в итоге построили по другому проекту. Перцов доверил работу Стефану Галенховскому, с которым он учился в институте и который также участвовал в конкурсе. Помогал ему архитектор Ипполит Претро.

Строительство завершилось в 1911 году. Здание сделали в модном для начала XX века стиле модерн. Внешний вид фасада, его симметрия и декор во дворе превратили дом в один из самых запоминающихся в Петербурге тех лет.

Большой жилой комплекс состоял из 400 квартир и почти двух десятков лифтов. Ванны в здании были общими. Предполагалось, что в доме будут жить представители так называемого среднего класса.

Какое-то время в здании работала роскошная гостиница – специально для гостей Петербурга, прибывавших на Московский вокзал, тогда называвшийся Николаевским. Она насчитывала 200 номеров. При гостинице, оказавшейся слишком дорогой для большей части постояльцев, работал ресторан под названием «Селект».

Также в доме Перцова находилась редакция журнала «На берегах Невы». Но уже в 1917 году жизнь здания сильно изменилась.

Фото: strana.ru
 

Коммунальный дом

 

Во время начала Октябрьской революции и после в доме работал один из штабов левых эсеров. Здесь также открыли редакцию их журнала. По воспоминаниям петербуржцев, в годы революции дом напоминал крепость. Из окон торчали пулемёты, которые встречали прибывавших в город людей.

Уже в советское время дом предназначался для служащих железной дороги и сотрудников Института инженеров путей сообщения. После блокады некоторые квартиры переделали под общежития. Например, некоторые коммуналки состояли из 16 комнат.

Ещё одно общежитие в доме в середине века появилось для работников привокзального почтамта. Многие коммуналки сохранились и до наших дней.

Со временем в здании начали работать различные организации. Например, в 1993 году сюда переехал театр «Комедианты», которые до сих пор там существует. Также в доме Перцова находится прокуратура Центрального района Петербурга.
Фото: Instagram / @rozhkovanadejda
 

Нужна в реконструкции

 

Последние десятилетия дом находится не в лучшем состоянии. Градозащитники называют здание самым неблагополучным в Центральном районе после Полежаевского дома на Старорусской улице.

Фасад ремонтировали в 2007 году. Почти в то же время стены дома пострадали при строительстве торгового центра «Галерея». Жители пожаловались, что в щели можно было просунуть руку.

Внутри здание не трогали на протяжении многих лет. Большая часть коммуналок находится в плохом состоянии, а во дворе, который также потерял былую красоту, часто шумят нетрезвые посетители баров по соседству.

Когда-то между домов располагался фонтанчик, который давно перестал работать. Однако сохранилась его чаша, по которой можно представить, как он выглядел.

Тем не менее исторический памятник не считается полностью аварийным зданием. Дом Перцова не собираются расселять, да и жители не хотят переезжать. Собственники объединяются, чтобы как-то исправить ситуацию, но пока не известно, когда это произойдёт.
Фото: Instagram / @evaterekhova, @birkka
 

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