  • 31 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 23:20 63.6554  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 23:20 70.4507  
Нефть($) 31.07.2019 64.34 0.86
Нефть(p) 31.07.2019 4158.38 +62.92

Концерты «Ленинграда», кинотеатр и пожар: история возрождения Анненкирхе

Автор:


© Фото: Instagram / @romanovlight

Темы дня

Лютеранская церковь неподалеку от «Чернышевской» в советские годы была кинотеатром, а в 90-е – рок-клубом с концертами «Ленинграда» и «Короля и Шута». А в начале нового тысячелетия здание почти полностью уничтожил пожар.

Лютеранство, протестантское течение христианства, было одной из наиболее популярных религий в Петербурге XVIII века. Это связано с большим количеством иностранцев, проживавших в столице империи.

Небольшие деревянные церкви начали строить вскоре после создания Петербурга – первое возвели в 1703 году в Петропавловской крепости. Все они были временными и не могли вместить всех верующих.

В середине 1730-х годов на пожертвование императрицы Анны Иоанновны возвели новую церковь. Жёлтое деревянное здание назвали в честь её небесной покровительницы, святой Анны. На немецком языке церковь назвали Анненкирхе.

В те же годы при ней открыли училище Святой Анны (Анненшуле). Со временем оно превратилось в физико-математический лицей №239, где учились лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, математик Григорий Перельман, актриса Алиса Фрейндлих и другие знаменитые петербуржцы.

Гравюра Гоберта с рисунка Алексея Горностаева, 1834 год. Фото: citywalls.ru
 

Строительство полноценной каменной церкви началось только в 1775 году. Проект создал Юрий Фельтен, который также ответственен за Чесменскую церковь, Большой Эрмитаж и другие здания в Петербурге и других городах.

Церковь была готова через четыре года. Её освятили 25 октября 1779 года. Анненкирхе вскоре стала одной из самых посещаемых религиозных мест Петербурга.

Сюда ходили художник Карл Брюллов и его брат, архитектор Александр Брюллов, члены семьи Фаберже и другие известные люди. Всего в период до Октябрьской революции в приходе было около 12 тыс. человек.

Именно благодаря церкви своё имя получила Кирочная улица – от слова кирха, что в переводе с немецкого значит лютеранская церковь. Изначально этот участок назывался 4-й Артиллерийской линией.

Анненкирхе оставалась центром притяжения лютеран в течение почти полутора веков. А затем в её жизнь резко изменилась.

Вторая половина 1860-х годов, снимок А. Ф. Лоренса. Фото: citywalls.ru
 

Вскоре после создания СССР в Анненкирхе появилась первая (и последняя) лютеранская семинария. Она просуществовала до 1934 года. Сама церковь проработала ещё два года, пока священнослужителей арестовывали.

За пару лет до начала блокады Ленинграда здание бывшей церкви перестроили. Кирху адаптировали под кинотеатр «Спартак».

Фильмы начали показывать 1939 года «Спартак» был единственным кинотеатром в Ленинграде, которым заведовал Госфильмофонд. Ленинградцы могли здесь увидеть иностранные фильмы, но в ограниченном прокате – не более двух сеансов.

В «Спартаке» демонстрировали диснеевские мультфильмы, работы режиссёров вроде Микеланджело Антониони и других классиков. В общем, всё, что нельзя было увидеть в обычных кинотеатрах.

По словам старожилов, места на все сеансы раскупались практически сразу же. Сотрудники даже не всегда могли достать билеты для своих знакомых.
Кинотеатр «Cпартак» в середине 80-х. Фото: citywalls.ru
 

«Спартак» перестал работать в 90-е годы. Богослужения по воскресеньям возобновились весной 1992 года. Они продлились до 1997 года. В том сентябре община переехала на новое место.

После этого начался новый этап жизни Анненкирхе. Здание превратили в ночной клуб, где выступали звёзды местной рок-сцены. В период по 2002 год здесь давали концерты «Ленинград», «Аукцыон», «Король и шут». Также были распространены азартные игры и торговля запрещёнными веществами.

В тот период рядом с Анненкирхе снимали эпизоды фильма «Брат» с Сергеем Бодровым. Главный герой картины покупал музыкальные диски в магазине по соседству.

Вскоре после закрытия рок-клуба в Анненкирхе случился крупный пожар. Он очень сильно повредил церковь. Последствия происшествия можно до сих пор увидеть внутри здания.
Фото: Instagram / @anita.seniorita, @orange_fun_msk
 

Интерьеры церкви полностью выгорели, из помещений не пострадала лишь комната сторожа. У Анненкирхе разрушилась крыша, её не было на протяжении примерно семи лет.

Первоначальные работы по восстановлению церкви заняли пять лет. Когда они были завершены, храм передали Лютеранской церкви. Первое богослужение прошло в 2013 году – на Рождество.

«То, что происходит в Анненкирхе сегодня, по сравнению с предыдущими сумасшедшими годами – Зазеркалье. Если рок-клуб выжал из этих стен всё, что только мог, то сейчас идёт обратный процесс. Благодаря концертам происходит восстановление церкви. Пожар стал завершающей точкой, очищением огнём. Иначе чем огнём её, наверное, нельзя было очистить», – говорил руководитель служения церкви Святой Анны Евгений Раскатов «Афише».

Сколько ещё времени займёт реконструкция, никто сказать не может. В конце 2018 года на крышу Анненкирхе вернули крест, который убрали в конце 1930 годов. И если по внешнему виду кажется, что церковь находится в отличном состоянии, то внутри предстоит ещё много работы.

Сейчас Анненкирхе работает практически каждый день, за исключением понедельника и вторника. Вход обычно бесплатный, но во время различных мероприятий просят сделать пожертвование – все деньги идут на восстановление церкви.

По воскресеньям в церкви проводят богослужения. В другие дни здесь устраивают кинопоказы, проводят концерты классической музыки, ставят спектакли. Анненкирхе после многих лет возвращается к нормальной жизни, которая давно была забыта.
Фото: Instagram / @kirillpiter86, @springmirka
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    История Петербурга
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Вкус Чехии: где в Петербурге попробовать трдельник

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории вкусного десерта и местах, где его продают в городе на Неве.

    читать далее →

    «Самый нелепый дом в Ленинграде»: «Слеза социализма» на Рубинштейна

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об экспериментальной постройке, которая не оправдала надежд авторов.

    читать далее →

    Дельфинарий и океанариум: где увидеть морских животных в Петербурге

    Подводный мир удивителен. И как сильно люди любят рыб, так же сильно они должны уважать их жизнь. В Северной столице мало мест, где можно увидеть большие представления с морскими животными и при этом не беспокоиться за их самочувствие. Хватит двух пальцев.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.07.19
    Функции трапа
    31.07.19
    Функции дренажного колодца
    30.07.19
    Назначение дренажного колодца
    30.07.19
    Положительные свойства пластиковых окон
    26.07.19
    Приписное свидетельство: особенности получения документа
    25.07.19
    Строительство домов из бруса «под ключ»
    18.07.19
    Пять сериалов, которые смотрят запоем
    18.07.19
    Обучение татуировке: сроки и основные принципы программы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram