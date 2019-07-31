Концерты «Ленинграда», кинотеатр и пожар: история возрождения Анненкирхе

Лютеранство, протестантское течение христианства, было одной из наиболее популярных религий в Петербурге XVIII века. Это связано с большим количеством иностранцев, проживавших в столице империи.

Небольшие деревянные церкви начали строить вскоре после создания Петербурга – первое возвели в 1703 году в Петропавловской крепости. Все они были временными и не могли вместить всех верующих.

В середине 1730-х годов на пожертвование императрицы Анны Иоанновны возвели новую церковь. Жёлтое деревянное здание назвали в честь её небесной покровительницы, святой Анны. На немецком языке церковь назвали Анненкирхе.

В те же годы при ней открыли училище Святой Анны (Анненшуле). Со временем оно превратилось в физико-математический лицей №239, где учились лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, математик Григорий Перельман, актриса Алиса Фрейндлих и другие знаменитые петербуржцы.

Гравюра Гоберта с рисунка Алексея Горностаева, 1834 год. Фото: citywalls.ru

Строительство полноценной каменной церкви началось только в 1775 году. Проект создал Юрий Фельтен, который также ответственен за Чесменскую церковь, Большой Эрмитаж и другие здания в Петербурге и других городах.

Церковь была готова через четыре года. Её освятили 25 октября 1779 года. Анненкирхе вскоре стала одной из самых посещаемых религиозных мест Петербурга.

Сюда ходили художник Карл Брюллов и его брат, архитектор Александр Брюллов, члены семьи Фаберже и другие известные люди. Всего в период до Октябрьской революции в приходе было около 12 тыс. человек.

Именно благодаря церкви своё имя получила Кирочная улица – от слова кирха, что в переводе с немецкого значит лютеранская церковь. Изначально этот участок назывался 4-й Артиллерийской линией.

Анненкирхе оставалась центром притяжения лютеран в течение почти полутора веков. А затем в её жизнь резко изменилась.

Вторая половина 1860-х годов, снимок А. Ф. Лоренса. Фото: citywalls.ru

Вскоре после создания СССР в Анненкирхе появилась первая (и последняя) лютеранская семинария. Она просуществовала до 1934 года. Сама церковь проработала ещё два года, пока священнослужителей арестовывали.

За пару лет до начала блокады Ленинграда здание бывшей церкви перестроили. Кирху адаптировали под кинотеатр «Спартак».

Фильмы начали показывать 1939 года «Спартак» был единственным кинотеатром в Ленинграде, которым заведовал Госфильмофонд. Ленинградцы могли здесь увидеть иностранные фильмы, но в ограниченном прокате – не более двух сеансов.

В «Спартаке» демонстрировали диснеевские мультфильмы, работы режиссёров вроде Микеланджело Антониони и других классиков. В общем, всё, что нельзя было увидеть в обычных кинотеатрах.

По словам старожилов, места на все сеансы раскупались практически сразу же. Сотрудники даже не всегда могли достать билеты для своих знакомых.

Кинотеатр «Cпартак» в середине 80-х. Фото: citywalls.ru

«Спартак» перестал работать в 90-е годы. Богослужения по воскресеньям возобновились весной 1992 года. Они продлились до 1997 года. В том сентябре община переехала на новое место.

После этого начался новый этап жизни Анненкирхе. Здание превратили в ночной клуб, где выступали звёзды местной рок-сцены. В период по 2002 год здесь давали концерты «Ленинград», «Аукцыон», «Король и шут». Также были распространены азартные игры и торговля запрещёнными веществами.

В тот период рядом с Анненкирхе снимали эпизоды фильма «Брат» с Сергеем Бодровым. Главный герой картины покупал музыкальные диски в магазине по соседству.

Вскоре после закрытия рок-клуба в Анненкирхе случился крупный пожар. Он очень сильно повредил церковь. Последствия происшествия можно до сих пор увидеть внутри здания.

Фото: Instagram / @anita.seniorita, @orange_fun_msk

Интерьеры церкви полностью выгорели, из помещений не пострадала лишь комната сторожа. У Анненкирхе разрушилась крыша, её не было на протяжении примерно семи лет.

Первоначальные работы по восстановлению церкви заняли пять лет. Когда они были завершены, храм передали Лютеранской церкви. Первое богослужение прошло в 2013 году – на Рождество.

«То, что происходит в Анненкирхе сегодня, по сравнению с предыдущими сумасшедшими годами – Зазеркалье. Если рок-клуб выжал из этих стен всё, что только мог, то сейчас идёт обратный процесс. Благодаря концертам происходит восстановление церкви. Пожар стал завершающей точкой, очищением огнём. Иначе чем огнём её, наверное, нельзя было очистить», – говорил руководитель служения церкви Святой Анны Евгений Раскатов «Афише».

Сколько ещё времени займёт реконструкция, никто сказать не может. В конце 2018 года на крышу Анненкирхе вернули крест, который убрали в конце 1930 годов. И если по внешнему виду кажется, что церковь находится в отличном состоянии, то внутри предстоит ещё много работы.

Сейчас Анненкирхе работает практически каждый день, за исключением понедельника и вторника. Вход обычно бесплатный, но во время различных мероприятий просят сделать пожертвование – все деньги идут на восстановление церкви.

По воскресеньям в церкви проводят богослужения. В другие дни здесь устраивают кинопоказы, проводят концерты классической музыки, ставят спектакли. Анненкирхе после многих лет возвращается к нормальной жизни, которая давно была забыта.

Фото: Instagram / @kirillpiter86, @springmirka