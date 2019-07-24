Никольский рынок: прошлое и настоящее

Очаковские ряды

В 1730-е годы участок Садовой улицы, где сейчас располагается Никольский рынок, хотели использовать для Морского полкового двора. Здесь думали разместить казармы и здания для чиновников, но планы не реализовались.

Спустя почти полвека на участке появились Никольские ряды, в каком-то смысле замена Морского рынка (находившегося на углу Вознесенского проспекта и Садовой улицы), который сгорел при пожаре 1782 года. Имя архитектора, разработавшего проект, не сохранилось.

Изначально рынок назывался Очаковским. Комплекс зданий достроили в период, когда в 1788 году русские войска взяли город Очаков. На первом этаже рынка находились продовольственные магазины и склады. На втором разместились конторы и дополнительные помещения. Между собой они разделялись толстой стеной, чтобы при пожаре огню было труднее распространяться по зданию.

Акварель Бенжамена Патерсена «Садовая улица у Никольского рынка», 1800 год. Фото: citywalls.ru

Разделение и пожар

Спустя пару десятилетий Никольский рынок разделили на два корпуса, Больший и Малый. Второй находился позади основного здания, ближе к Фонтанке. Его позднее назвали Щепяным рядом.

В 1825 году случился крупный пожар, который повредил рынок. Восстановить помещения удалось в краткие сроки. Тогда же комплекс переименовали. Он получил имя Никольского Морского собора, расположенного напротив.

Изначально открытые галереи рынка существовали и со внутренней стороны. Попасть в них можно было со двора. Со временем арки и входы заложили кирпичом. Во дворе также находилась часовня. Ее построили во второй половине 1820-х годов в честь вхождения Николая I на престол.

Наводнение 1903 года. Фото: citywalls.ru

Завод и упадок

К концу XIX века рынок перестал пользоваться большим спросом у покупателей, потому в основном торговать стали на Сенном рынке, который построили в 1880-е годы. В Никольских рядах зачастую нанимали рабочую силу и питались – во дворе открыли Обжорный ряд, где продавали и готовили дешевую еду.

В 1903 году в Петербурге случилось крупное наводнение. Тогда частично пострадал как рынок, так и соседние улицы и другие части города.

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В классическом виде рынок существовал до начала Октябрьской революции. Затем на его территории начал работать завод эмалированной посуды. В послевоенные годы в здании расположилось предприятие «Металлопосуда». Оно находилось там до начала 1990-х годов. Производство разрушительно повлияло на состояние бывшего рынка.

В комплексе износились конструкции, подвалы были засыпаны мусором, кровля и деревянные перекрытия были в аварийном виде. Проблема были и с экологией – территория пострадала от компонентов, использовавшихся при изготовлении посуды.

1976 год. Фото: citywalls.ru

Реконструкция

На рубеже веков внешний вид, как и состояние бывшего рынка, стало печальным. В 2000-е годы стены здания были исписаны граффити, а фасады, как и помещения, уже утратили былую красоту.

Решение о реконструкции принимали во второй половине нулевых. Экспертиза, проведенная арендатором, ЗАО «Никольские ряды», показала, что свыше 70% помещений рынка считаются аварийными. Предлагалось снести почти все, а оставить лишь фасады.

В 2010 году ЗАО на торгах выкупило здание. Вскоре собирались приступить к работам. Рынок хотели переделать под отель, а двор – застроить бизнес-центрами, новыми зданиями, которые были бы выше старых. Все это предлагалось накрыть стеклянным куполом.

Такая идея не понравилась градозащитникам. Однако снос рынка в рамках реконструкции начался в 2014 году, по официальному решению комитета по управлению городским имуществом (нынешний комитет имущественных отношений, – прим. ред.).

Фото: commons.wikimedia.org

Что получилось

Компания ООО «Спрингалд» демонтировала почти всю внутреннюю аркаду здания. Власти заявляли, что так делать можно. По словам чиновников, невозможно было спасти внутреннюю часть рынка. Тем не менее члены совета по сохранению культурного наследия утверждали, что это не так.

Через год после начала сноса проект реконструкции поменяли. Собственник отказался застраивать двор, делать подземный паркинг и ставить купол. Чуть ранее в Министерстве культуры заявили, что на охранной территории (а Никольский рынок считается памятником) нельзя возводить новые объекты. Новый проект, который предполагал восстановление по историческим чертежам, создало архитектурное бюро «Литейная часть – 91».

Работы завершились в 2018 году. От первоначальной постройки осталась лишь небольшая часть. По словам градозащитников, из 52 секций рынка сохранилось около 10. Сейчас в Никольских рядах работает отель и хостел, первое в Петербурге Hard Rock Cafe, сувенирный магазин и другие заведения.

После реконструкции. Фото: Instagram / @olegeverzov