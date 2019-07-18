Один из первых каменных мостов Петербурга: история Прачечного моста

«На Прачечном мосту, где мы с тобой

Уподоблялись стрелкам циферблата,

Обнявшимся в двенадцать перед тем,

Как не на сутки, а навек расстаться...»

Это отрывок из стихотворения Иосифа Бродского, написанного в 1968 году. Произведение названо в честь первого по счету моста через Фонтанку, который соединяет Безымянный остров с 1-м Адмиралтейским.

Переправе в 2019 году исполнилось 250 лет. Это один из старейших каменных мостов в Петербурге. Историки выделяют не только этот факт, но и внешний вид конструкции.

Они называют мост архитектурным шедевром своего времени. Его построили в период, когда в столице империи полюбили классицизм. Тогда набережные города стали покрывать камнем и гранитом.

Открытка 1929 года. Фото: citywalls.ru

Идея строительства моста на месте, где Фонтанка вытекает из Невы, появилась в начале 60-х годов XVIII века. Первый проект был утвержден в 1762 году. Изначально архитекторы хотели сделать каменный мост с деревянным разводным пролетом, но в итоге они отказались от этого.

Строительство продлилось три года. Работами занимались архитектор Игнатий Росси и Тимофей Насонов, «квадраторных дел мастер». В тот же период были обустроены гранитные набережные у Летнего сада.

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Почему мост называется Прачечным? Он, как следует из имени, имеет прямое отношение к стирке одежды. Неподалеку, на улице Чайковского, тогда именовавшейся Сергиевской, находились дворцовые прачечные.

Первый масштабный ремонт моста состоялся в 1887 году. Специалисты перестроили два ледореза, расположенных со стороны Невы.

Воробьев М. Н., 1823 год. Фото: mostotrest-spb.ru

Следующие работы провели уже через 20 лет. Во время обследования стало известно, что конструкции переправы сильно повреждены. Водолазы выяснили, что основания опор деформировались, из-за чего средний пролет моста осел.

Проектом реконструкции занимался инженер К. Ефимьев. Его первый вариант, в котором предполагалось сглаживание крутого угла моста, раскритиковала Академия художеств.

«Гранитная одежда Невы, сооруженная при Екатерине II, бесспорно считается одним из монументальных украшений столицы. Особенно интересна часть этой набережной с мостами на протяжении от Фонтанки до Зимнего дворца, сохранившая по сие время свою целостность и художественное единство, с возведенными здесь же и в том же веке зданиями и решеткой Летнего сада... Академия не может дать свое согласие на какое-либо изменение архитектурной обработки его наружных сторон, обращенных к Неве и Фонтанке, как в арках, так и в линиях парапетов...» – заявили там.

Ефимьев разработал другой проект, который одобрили власти. Но реализовать его помешала Первая мировая война.

Фото: mostotrest-spb.ru

«Чтобы оценить красоту набережных, нужно видеть их с пароходика или с какой-нибудь пароходной пристани наблюдать, как красиво круглятся повороты и мосты (у Летнего сада), и, наконец, с набережной Фонтанки у Летнего сада любоваться профилем Прачешного моста», – писал краевед Владимир Курбатов в 1913 году.

В итоге Прачечный мост реконструировали только в 1926 году. Был выбран проект инженера Б. Васильева.

По его идее основание опор укрепили бетонной подушкой, ледорезы пересобрали, а подводные части укрепили деревянной обшивкой и брусьями. Для проведения работ территория возле моста была ограждена перемычками с обеих сторон. Оттуда выкачали воду, чтобы можно было провести ремонт.

Внешний вид моста после реконструкции, которая продлилась всего лишь полгода, почти не поменялся. Но при этом переправа стала более надежной. С тех пор Прачечный мост остается в своем историческом виде. За два с половиной века его ни разу не перестраивали, в отличие от многих переправ.

Фото: mostotrest-spb.ru