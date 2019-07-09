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«Самый нелепый дом в Ленинграде»: «Слеза социализма» на Рубинштейна

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© Фото: domofoto.ru

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает об экспериментальной постройке, которая не оправдала надежд авторов.

На рубеже 20-х и 30-х годов прошлого века на углу улицы Рубинштейна и Графского переулка, который тогда назывался Пролетарским, построили необычное здание. По словам поэтессы Ольги Берггольц, которая жила в нем на протяжении длительного времени, это был «самый нелепый дом в Ленинграде».

Здание на Рубинштейна официально называлось «Дом-коммуна для инженеров и писателей». Авторы планировали сделать эксперимент и создать новое по меркам тех времен жилье.

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Архитектором дома был Андрей Оль. Всего в здании было 52 квартиры, многие из которых имели балконы. По тем временам это выглядело необычно, но и сейчас такая конструкция привлекает внимание прохожих.

На втором, третьем и четвертом этажах было по две четырехкомнатные квартиры, две – трехкомнатные и шесть – двухкомнатых. На пятом этаже разместили 11 однокомнатных квартир, а также восемь – трехкомнатных, которые при этом были двухэтажными. Шестой этаж заняла открытая терраса.

А что же было на первом этаже? Там находилась столовая с большой кухней. Ведь в квартирах отдельных кухонь не было.

Фото: retro-piter.livejournal.com
 

Исходя из идеи создания коммуны, предполагалось, что в доме у жильцов будет общий быт. Для этого и была сделана единая столовая, чтобы освободить людей от необходимости готовить пищу.

Все жильцы сдавали продовольственные карточки, а также вносили определенную плату. Взамен они получали ежедневное трехразовое питание. Купить что-то отдельно можно было в буфете, где выдавали сладкое блюдо.

В доме были и общие душевые. На каждом этаже их был по две. Ванные комнаты были только в больших квартирах.

Проект в умах создателей должен был стать примером для будущих сооружений. Однако здание не стало образцовым – в народе оно получило прозвище «Слеза социализма».
Фото: Instagram / @engineer_history_spb, @firs_yulia
 

«И вот через некоторое время, не более чем года через два, когда отменили карточки, когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления... кроме подоконников; на них-то первые "отступники" и начали стряпать то, что им нравилось, – общая столовая была уже не в силах удовлетворить разнообразные вкусы обитателей дома», – писала Ольга Берггольц о своих впечатлениях, которые остались после несбывшихся надежд.

Поэтесса жаловалась на многие особенности быта, в том числе на плохую звукоизоляцию. По ее словам, «если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в блошки или читали стихи, у меня на пятом уже было все слышно, вплоть до плохих рифм».

Стены здания были в подтеках, как снаружи, так и внутри. Неудобства вызывало устройство дома, общая столовая и другие проблемы.

Говорят, что Сергей Киров, руководивший в те годы Ленинградом, сказал, что дом на Рубинштейна стоило бы поместить под стеклянный колпак – чтобы он не развалился, и чтобы в СССР видели, как не надо строить дома.

Фото: Дима Цыренщиков / The Village
 

Власти прислушались к жителям «Слезы социализма» только в 60-х годах. Тогда провели перепланировку, чтобы в квартирах появились отдельные кухни и санузел.

В 1990 году на фасаде установили мемориальную табличку, посвященную Ольге Берггольц. На ней написано, что поэтесса жила в доме с 1932 по 1943 год.

При этом Берггольц была не единственным творческим человеком, для кого «Слеза социализма» была домом. Здесь также жили поэтесса Ида Наппельбаум, писатель Савелий Леонов, драматург и сценарист Александр Штейн, военный корреспондент Петр Сажин, написавший «Севастопольскую хронику» о событиях Великой Отечественной войны, поэт Вольф Эрлих и другие.

Позднее власти Петербурга признали дом архитектурным памятником регионального значения. Жители Северной столицы просили сделать в здании филиал Музея блокады, они направляли чиновникам соответствующее открытое письмо.

«В этом доме зарождалась надежда. Это место пропитано историй и культурой военного и послевоенного Ленинграда, и именно здесь было бы самым логичным открыть филиал музея», – говорилось в обращении.

Однако инициатива пока так и не продвинулась дальше. Весной 2019 года в «Слезе социализма» открылся ресторан.
Фото: Instagram / @grand.petersburg, @ayurmayorov
 

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