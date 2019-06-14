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Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

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© Фото: Instagram / @lasthopelady

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Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

Впервые дом на набережной Мойки появился в середине XVIII века. Каменное сооружение в то время принадлежало Фридриху фон Бремеру, вице-президенту юстиц-коллегии. Он продал его в 1788 году. После череды владельцев участок перешел советнику и городскому главу Николаю Меншикову. Впоследствии домом владели его сын и внук.

Здание стало трехэтажным к 1840-м годам. В тот же период разрешили построить балкон. Спустя примерно 20 лет там открыли фотопавильон, который проработал несколько десятилетий. Временно в доме работали гомеопатическая аптека и лечебница – в одной из квартир жил А. Флеминг, знаменитый гомеопатолог.

В таком виде здание существовало до начала следующего века. Затем оно превратилось в один из самых известных магазинов города.
Здание до перестройки и после. Фото: citywalls.ru
 

«С. Эсдерс и К. Схейфальс»

 

На фасаде здания можно увидеть две фамилии. Стефан Эсдерс и его партнер (и по совместительству племянник) Карл Схефальс, предприниматели из Европы, приобрели в 1905 году участок, чтобы построить на нем магазин. Необычный для Петербурга начала прошлого века – пятиэтажный и с мансардой.

Дом начали строить в 1906 году, через год он уже был готов. Проект создали Владимир Липский и Константин де Рошефор. Каркас здания был вдохновлен домом Зингера – металлические конструкции весом в 70 тыс. пудов (свыше 1 млн кг).

Специалисты признали здание соответствующим всем требованиям для современного торгового центра такого масштаба. Отмечен был и внешний вид с декором в виде изображений кувшинок, окна, похожие на подковы, и угол дома, который мягко соединяет Мойку и Гороховую улицу.

Торговый дом «С. Эсдерс и К. Схейфальс» было не самым простым названием для произношения. Петербуржцы прозвали магазин «У Красного моста». Как раз это имя станет официальным сто лет спустя.
Фото: citywalls.ru
 

Золотые годы

 

Красивое здание стало первым в стране многоэтажным магазином. При создании его планировки ориентировались на лучшие сооружения в Европе, благодаря чему удобно разместились все помещения – от торговых и демонстрационных залов до складов.

Торговый дом «С. Эсдерс и К. Схейфальс» вплоть до революции считали моднейшим и самым роскошным торговым предприятием Петербурга. Здесь делали покупки самые состоятельные горожане. Им предлагали практически любую одежду и аксессуары. В магазине можно было найти предметы, которыми затем хвастались в светском обществе. Заходила сюда и императрица Александра Федоровна, супруга Николая II.

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Дом на углу Мойки и Гороховой вскоре утратил свою славу. После Октябрьской революции магазин по понятным причинам больше не мог существовать. Роскошное здание оказалось на время заброшенным – оно пустовало на протяжении полутора лет.

Лишь летом 1919 года власти решили передать его Центральной швейной фабрике. Спустя три года производство назвали в честь В. Володарского – революционер в прошлом работал портным. К 1928 году цех пошива женской одежды выделили в отдельную фабрику «Большевичка», которая станет одной из самых известных в СССР.
Фото: Instagram / @media_nika, @d__annushka
 

Au Pont Rouge

 

Шпиль, который служит украшением здания, демонтировали в 60-х годах. Говорят, что он якобы мешал телевизионному сигналу и вообще портил внешний вид Гороховой улицы – в ее начале стоит Адмиралтейство. В то же время разобрали и стеклянный купол.

Исторический внешний вид зданию вернули только в 2010-х годах. Шпиль восстановили по архивным фотографиям, он увеличил высоту здания с 29 до 58 метров. Кстати, на самой верхушке расположен жезл Меркурия, бога торговли. Архитекторы спорят, стоило ли восстанавливать шпиль. «С одной стороны – это утраченная вещь, с другой стороны – она нарушает композицию, главное место в которой принадлежит Адмиралтейству. Не вдаваясь в долгие комментарии, я бы сказал, что скорее можно было бы обойтись и без этой вертикали», – сказал глава архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов в интервью сайту Online812. Тем не менее большинство склоняется к тому, что историческую справедливость необходимо было восстановить.

Через три года после завершения реконструкции, в 2015 году, в здании начал работать универмаг Au Pont Rouge. В нем продают премиальные и люксовые товары – одежду и аксессуары Maison Margiela, Rick Owens, Alexader Wang и других топовых брендов.
Фото: Instagram / @_.smilewithme._, @ph_ignatovich
 

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