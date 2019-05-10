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Carpe diem: история доходного дома Станового с Мытнинскими банями

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© Фото: babs71.livejournal.com

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о декоре здания на Мытнинской улице и его прошлом.

Потомственный почетный гражданин Павел Становой, депутат городской думы, был владельцем нескольких доходных домов в Петербурге. Самый известный из них находится на углу Мытнинской и Старорусской улиц, но не менее красиво здание на пересечении Мытнинской и 8-й Советской улиц.

Над домом работал архитектор Михаил Еремеев. Он также строил Благовещенской церкви на Малом проспекте Васильевского острова и другими зданиями этого района, Петроградской стороны и центральной части города.

Доходный дом в районе Пески (так называлась местность в районе нынешних Советских улиц) возвели в 1912 году. Стиль здания – модерн, что заметно по ярким вставкам на фасаде и другим элементам.
Фото: Instagram / @maniac_serega, @yastepnova
 

Над одним из подъездов, который выходит на Советскую улицу, украшает надпись на латыни. Там написано «Audiatur et altera pars» – «Пусть будет выслушана и другая сторона». Это принцип судебной системе, согласно которой выступать в делах и разбирательствах должны обе стороны. Неизвестно, почему на доме решили нанести такое выражение.

У этого же горельефа в волосах есть надпись «Carpe diem», что значит «Лови момент». Это единственные выражения на всем доме.

Фото: babs71.livejournal.com
 

Доходный дом запоминается и другим декором. Здесь можно увидеть изображения бородатых мужчин, крылатых существ и даже маму с двумя детьми.

Еще до появления дома Станового на этом месте работали Мытнинские бани. Они появились еще во второй половине XIX века, поэтому вместе с Ямскими банями претендуют на звание самых старых в Петербурге.

Сооружения позднее были переделаны, а в советский период их перестраивали и расширяли. В прошлом бани были предназначены для необеспеченных жителей Северной столицы. Воду сюда приносили из невы в ведрах.
Фото: citywalls.ru
 

Во время блокады именно Мытнинские бани были первыми, которые открылись. Работа здесь не прекращалась на протяжении всего времени, пока Ленинград был осажден фашистскими войсками.

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В конце 1960-х годов власти города выпустили постановление, согласно которому требовалось отремонтировать фасад бани. При этом в Ленгорисполкоме отметили, что необходимо восстановить прежнюю пропускную способность.

В последний раз реконструкция бань проходила в середине 2010-х годов. Несмотря на модернизацию, завсегдатаи утверждают, что здесь сохраняется настоящий дух прошлого, в отличие от многих других мест.

Фото: citywalls.ru
 

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