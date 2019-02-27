Карточные долги и подпольные книги: история дома Чаплиных на Невском

На месте временного дворца

Обычный, казалось бы, дом на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы, обладает интересной историей, которая поначалу была связана с императорской жизнью.

В середине XVIII века в части Невского проспекта неподалеку от Адмиралтейства находился большой Зимний дворец Елизаветы Петровны. Императорское сооружение, созданное архитектором Растрелли, было временным и деревянным.

Постройку разобрали, когда завершилось строительство полноценного Зимнего дворца. Участок, на котором стояло деревянное здание, долгое время оставался нетронутым.

Еще в 1770-х годах Екатерина II сама нарисовала чертеж будущего здания. Проект постройки здания был создан в 1786 году, а спустя пять лет император Павел I отдал участок под строительство театра. Но ни один их этих планов осуществлен не был.

Литография 1830-х годов. Фото: i-peterburgenka.ru

Карточные долги

«До 1801 года было пустое место, обведенное забором. Среди его была такая глубокая лужа, что после дождя дети из соседних домов катались по ней в лодочке. Место это продавалось с публичного торга. А. И. Перетц, по совету приятеля своего, купца Мааса, купил все место и потом продал по частям Чаплину, Косиковскому и другим», – вспоминал один из местных жителей.

Дом, чье строительство приписывают архитектору Викентию Беретти, возвели в 1806 году. Одним из первых знаменитых жильцов здания был писатель Александр Грибоедов. Он проживал здесь в 1817 году. Еще один великий творец, композитор Модест Мусоргский, снимал комнату в 1867-1868 годах.

Другим жильцом был граф Александр Завадовский. Чиновник Коллегии иностранных дел, сын одного из фаворитов Екатерины II и сослуживец Пушкина считается прототипом князя Григория в «Горе от ума» Грибоедова.

Завадовский, человек азартный, любил дом Чаплиных, поскольку вскоре после войны с Францией в здании проводились карточные вечера. Жил тут еще один игрок, Василий Огонь-Догановский, которому Пушкин проиграл крупную сумму перед свадьбой.

Начало XX века. Фото: citywalls.ru

«К Вольфу заглянешь – достанешь»

Большая часть истории дома Чаплиных связаны с книгами. Первый такой магазин появился в 1840-х годах. Это была книжная лавка Шмицдорфа.

Позднее на протяжении долгого времени в здании располагался магазин Маврикия Вольфа. Издателя и просветителя современники называли «царем русской книги».

В дореволюционном Петербурге можно было услышать поговорку «в Публичную пойдешь – не найдешь, к Вольфу заглянешь – достанешь». Магазин был украшен зеркальными витринами, надписями на русском и французском языках и красивой мебелью.

После Октябрьской революции в 1918 году помещение Вольфа перешло Петрогосиздату. Позднее им пользовались издательства «Земля и фабрика» и «Ленкогиз».

Внутри дома. Фото: citywalls.ru

Торговля «запрещенкой»

Через пару лет после окончания блокады Ленинграда в доме Чаплиных стали неофициально торговать книгами социалистических стран. Например, тут можно было купить «1984» Джорджа Оруэлла и произведения Франца Кафки.

Ленинградцы стояли в очередях за редкими книгами по несколько суток. Официальной возможности приобрести такие экземпляры не было, поэтому дом №13 на Невском был важным местом среди интеллектуалов.

История здания была связана с книгами и в дальнейшем. В 1980-х годах здесь жила поэтесса Ирина Одоевцева, ученица Николая Гумилева, а позднее сценарист Валерий Попов, который в 2003 году возглавил Союз писателей Петербурга.

На рубеже веков в доме Чаплиных работали были несколько книжных магазинов. Последним из них остается «Буквоед», филиал крупной сети.

Фото: vk.com/club10791950