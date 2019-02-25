Вопреки войнам и блокаде: жизнь Ботанического сада Петра Великого

Аптекарский огород

Основателем Ботанического сада был Петр I. Одно из старейших учреждений Петербурга сейчас называется в честь императора. Изначально на Петроградской стороне появился Аптекарский огород. В нем выращивали лекарственные травы.

За благоустройство Вороньего острова, сейчас именующегося Аптекарским, отвечал архиепископ Феофан Прокопович, соратник Петра Великого. Изначально площадь сада была небольшой – 300 на 200 саженей, то есть примерно 640 на 425 метров.

В первое время здесь выращивали не более 300 видов лекарственных растений. Например, на огородах росли ромашка, мята, лаванда и горчица.

Фото: fotostarina.ru

Период расцвета

Уже в следующем веке, в 1820-х годах было утверждено название Императорский ботанический сад. Масштабные изменения стали происходить в эпоху правления Александра I. В частности, было значительно увеличено финансирование и открыт ботанический музей.

В саду построили парники и около двух с половиной десяткой оранжерей. Растения начали свозить из далеких уголков Земли, в том числе Бразилии и Китая.

На развитие сада также повлиял ботаник Эдуард Август Регель. Он попал на работу сюда в 1855 году, а спустя 20 лет стал директором. При Регеле открылись ботаническая и лаборатория и акклиматизационный сад. После его смерти в 1892 году главой был назначен Александр Баталин, который стал первым русским руководителем учреждения.

«Имя Регеля многократно встречается в названиях цветочных растений: тюльпан и эремурус Регеля, рябчик (фритиллярия) Эдуарда, неорегелия. Английский ботаник Дайке одной из примечательных секций рода ирис дал имя Регелия. Среди тюльпанов, эремурусов, ирисов есть виды, носящие имя Альберта. Их Регель назвал в честь своего сына, врача по профессии, который все свободное время отдавал увлекательной, но трудной и опасной в то время работе по сбору редких растений в горах Средней Азии», – писал доктор биологических наук и сотрудник Ботанического сада Георгий Родионенко.

В период Первой мировой войны и революций в саду наступил упадок. Если в начале XX века в коллекции оранжерей было примерно 26 тыс. видов растений, то к 1923 году это число сократилось до 14 тыс. видов. Незадолго до блокады Ленинграда в Ботанический сад из Таврического сада перенесли Большую субтропическую оранжерею.

Фото: vk.com/club632986

«Как с малыми детьми»

Годы Великой Отечественной войны были тяжелым временем для Ботанического сада. Комплекс сильно пострадал от частых бомбардировок. Местость была важной целью для немецких войск – рядом находились казармы и бункер командующего Балтийским флотом.

Первый снаряд попал в Ботанический сад в ноябре 1941 года. Фугасная бомба взорвалась у оранжереи №17, она повредила несколько других помещений, в том числе сады с кактусами и пальмами.

Сотрудники сада пытались спасти деревья, но растения быстро погибли от холода. Температура в те дни ночью опускалась до 20 градусов мороза.

Впоследствии на территорию сада упали больше 50 бомб. Уже весной 1942 года были повреждены 23 из 24 оранжерей.

В годы войны часть территории сада превратили в огороды. Там выращивали травы и растения, которые помогали жителям осажденного города получать витамины. Ленинградцы страдали от цинги, поэтому им было необходимо потреблять витамин C.

Далеко не все работники сада были эвакуированы во время блокады. Оставшиеся ученые ценой своей жизни пытались спасти ценные растения и семена. Они хранили их у себя дома и размещали возле печек, не жалея тепла.

Большую роль в спасении коллекции сада сыграл ученый Николай Курнаков. С его помощью сохранились ценные экземпляры – необычный кактус «Царица ночи» и молочай 1876 года. Он держал их дома вместе с десятками других растений. «Поработать с ними пришлось, как с малыми детьми. Обмороженные места растений загнивали; подрезкой, дезинфекцией, присыпкой толченым углем мы добивались залечивания ран», – вспоминал ученый.

Яма от взрыва бомбы и сотрудники Ботанического сада в блокаду. Фото: botaniqu-garden.livejournal.com

Курнаков не дожил до окончания войны. Он умер в 1944 году от истощения. Историки отмечают, что сотрудники сада не ели растения и даже не рубили деревья на дрова для отопления оранжерей, чтобы спасти коллекцию.

Растения, пережившие войну, каждый год в День окончания блокады Ленинграда украшают георгиевскими ленточками. Традиция продолжается и по сей день.

После блокады в восстановлении Ботанического сада помогла Сухумская ботаническая станция. Из нее в Ленинград прислали большое количество субтропических растений, чтобы вернуть оранжереи к жизни.

Почти весь коллектив Ботанического сада после войны наградили медалями «За оборону Ленинграда». Бывшая сотрудница Валентина Никифорова, чья мать в период блокады также работала в саду, вспоминала, что осталась без награды.

«Я свою медаль не получила. Моя мама была человек совестливый – поскольку я много болела, сказала: "Да не надо ей, она не так много работала". Так моя медаль в архиве где-то и лежит», – рассказывала Валентина Николаевна, которой было 12 лет, когда началась война.

По окончании боевых действий Никифорова закончила биолого-почвенный факультет и занималась восстановлением семенного фонда сада.

Сотрудницы сада готовят цветы в госпиталь для раненых бойцов во время блокады. Фото: фотоальбом «Мгновения войны» / pastvu.com

Современный сад

Полностью сад после войны удалось восстановить к 1960-м годам. В коллекцию добавляли растения, которые в том числе приносили жители Северной столицы. Оранжерею №5 не стали реконструировать. Вместо нее был открыт музей.

В наше время Ботанический сад располагается на более чем 22 гектарах. Здесь хранятся свыше 80 тыс. растений. В честь 305-летия в саду появится новая лаборатория. В ней будут изучать, как человек и изменение климата влияет на Арктику и ее растительность.

Сотрудники Ботанического сада постоянно проводят различные фестивали и другие мероприятия. Например, нередко можно попасть на специальные тематические экскурсии или даже мастер-классы, где профессионалы рассказывают об особенностях ухода за растениями.

Фото: Instagram / @yovikaa, @loya_li_kuper