Нечистая сила и кладбище революционеров: три века Марсова поля

Марсово поле – туристическая достопримечательность и один из самых мистических уголков Северной столицы. С историей площади связано много легенд, которые переходят из поколения в поколение.

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как появилось Марсово поле и что с ним происходило на протяжении трех веков.

«Петербургская Сахара»

Место, где сейчас располагается Марсово поле, во времена создания Петербурга было болотом. Чтобы его осушить, рядом пришлось вырыть до сих пор существующую Лебяжью канавку и Красный канал, который во второй половине XVIII века был засыпан.

В прошлом большая площадь называлась Потешным полем. Тут устраивали масштабные народные гуляния. Для горожан проводили лотереи, ставили карусели и даже горки для катания.

Прославилось место и благодаря военным парадам. Какое-то время из-за пыли, которую поднимали марширующие солдаты и их лошади, поле называли «петербургской Сахарой». Про эпоху парадов вспоминают одну легенду. Однажды император Павел I разгневался на Преображенский полк и приказал его солдатам маршировать в Сибирь. Они по воле государя в полном составе дошли до Новгорода, где их успел догнать посланец Павла и объявить «прощение и позволение вернуться в столицу».

«Люблю воинственную живость потешных Марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость», – писал Александр Пушкин в поэме «Медный всадник».

Николай II принимает парад Измайловского полка, 1904 год. Фото: Карл Булла / pastvu.com

История названия

При Елизавете Петровне Потешное поле стали называть Царским лугом, а во времена Екатерины II рядом с ним начали строить Мраморный дворец. Шедевр архитектора Антонио Ринальди сейчас работает в качестве филиала Русского музея.

Название Марсово поле у площади появилось в начале XIX века, вскоре после установки памятника Александру Суворову. Скульптура, открытая в 1801 году, представляет собой фигуру великого генералиссимуса в облике бога Марса. Изначально монумент находился на противоположной стороне у реки Мойки, его переместили спустя 17 лет.

Когда-то на поле стояло деревянное здание «Оперного дома». Однажды император Павел I несколько раз объехал постройку и приказал ее сравнять с землей. Сотни рабочих разобрали театр за пару часов.

Владимир Ленин и делегаты II конгресса Коминтерна. Фото: П. Жуков / pastvu.com

Нечисть

С мистикой Марсово поле ассоциируется со времен своего появления. Одна из самых известных легенд связана с Екатериной II.

Поговаривают, что однажды императрица разрешила пустить к себе некую старуху, которая затем рассказала ей страшные вещи про Марсово поле. По ее словам, луг считается гиблым местом, потому что здесь с древних времен водится водяная нечисть. Из-за нее и утопленники на берег выползают, и людям мерещится всякое.

Суеверная Екатерина, услышав историю, прогнала старуху. И в тот же вечер покинула Мраморный дворец, куда больше не возвращалась.

В начале XX века рассказывали, что жандармский унтер-офицер, находившийся возле поля, услышал в темноте непонятные звуки и решил проверить, что там происходит. С тех пор его никто не видел, а возле площади нашли мятую фуражку, на которой было непонятное вещество с запахом рыбы.

Еще один необычный случай якобы произошел в середине 30-х годов. Рабочий по фамилии Патрубков решил распить на поле бутылку водки. Когда он присел на скамейку, рядом появился странный мальчик с синим лицом и запахом гнили. Ребенок успел укусить мужчину и раствориться, но рассказу никто не поверил. Ленинградца отправили в психиатрическую лечебницу, а через пару дней он умер от заражения крови.

Создание щелей-укрытий в 1941 году. Фото: Г. Чертов / babs71.livejournal.com, pastvu.com

Кладбище в центре Петербурга

Славу о проклятом месте дополняет захоронение «жертв революции». Тела первых 98 человек предали земле 23 марта 1917 года, причем изначально мемориал хотели сделать на Дворцовой площади.

Не все жители города хорошо отнеслись к такой затее. «Я видел Марсово поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых», – писал Иван Бунин в «Окаянных днях».

Позднее на поле похоронили первого главу петроградского ЧК Моисея Урицкого, революционного деятеля В. Володарского и политика Ивана Газа. После смерти последнего кладбище объявили историческим памятником.

В честь 40-летия Октябрьской революции в 1957 году на Марсовом поле официально появился первый в СССР вечный огонь. Его зажгли от печей Кировского завода.

В советские годы в Центральном районе, который тогда назывался Дзержинским, появилась традиция для молодоженов – возлагать цветы к памятнику павшим борцам революции. Некоторые жители города считали это плохим знаком. Даже в Ленинградском университете отметили, что чаще всего разводятся именно пары из центра Северной столицы

Свадьба, 1979 год. Фото: vk.com/id3419470

Эхо революции

В XXI веке Марсово поле превратилось в популярное место для митингов и других протестных акций, в том числе несогласованных. В 2012 году Смольный законодательно закрепил за площадью статус гайд-парка – то есть зоны, где неограниченное количество человек могут обсуждать общественные и политические проблемы.

Спустя пять лет, 12 июня 2017 года здесь прошел митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, в котором участвовали больше 10 тыс. человек. На акции задержали свыше 600 протестующих, и уже через два месяца Марсово поле убрали из списка гайд-парков.

Несмотря на митинги и пикеты, отношение петербуржцев к красивому месту не меняется. Горожане продолжают любоваться здесь фейерверками на различных праздниках, наблюдать за проходом фрегата на «Алых парусах» и просто отдыхать.

Митинг 12 июня 2017 года. Фото: Антон Соснин