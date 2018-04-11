Реки истории: исчезнувшие каналы Петербурга

Лиговский канал

Один из наиболее протяженных каналов Северной столицы был ровесником Шкиперского протока. Его соорудили по проекту Григория Скорнякова-Писарева для снабжения города питьевой водой и для обеспечения работы фонтанов Летнего сада.

Лиговский канал протекал от нынешней реки Дудергофка на юго-западе города до искусственного бассейна, существовавшего на углу современной улицы Некрасова и Греческого проспекта.

Через 50 лет после открытия 23-километрового канала, в 1777 году в городе случилось наводнение, разрушившее фонтаны. Водная артерия потеряла свою важную функцию и к концу XIX века ее начали поэтапно засыпать.

Историки считают, что Лиговский канал также служил в качестве магистрали для водного транспорта. По мнению историков, по нему шли баржи и небольшие суда.

В настоящее время сохранился 11-километровый участок канала от поселка Горелово до реки Красненькой.

Лиговский канал у ныне разрушенной Знаменской церкви на площади Восстания

Фото: encspb.ru

Введенский канал

Располагавшийся в Адмиралтейском районе канал прорыли в начале XIX века по проекту инженера Федора Герарда. Он соединял реку Фонтанку с Обводным каналом. Введенский канал проходил между Витебской железной дорогой и бывшими казармами Егерского полка. Изначально его использовали для судоходства, а позднее приспособили в качестве сточного коллектора.

В улицу канал превратился сравнительно недавно. В 1960-х годах его засыпали за ненадобностью. Над водой были построены четыре моста, ни один из которых не сохранился до настоящего времени.

Канал не всегда назывался Введенским в честь собора лейб-гвардии Семеновского полка. В различные периоды его именовали Соединительным, Новым и Семеновским. С 1836 по 1935 годы он получил название набережная Введенского канала, а затем — Витебского. Окончательный вариант появился только в конце 1980 года.

Фото: citywalls.ru

Шкиперский проток

Еще одна водная артерия Петербурга исчезла в начале прошлого века. Изначально на ее месте существовал Черный проток. В 1720-х годах его расширили, превратив в новую гавань, куда перевели галеры с Фонтанки.

Спустя почти два века город перестал нуждаться в канале, поэтому в 1906 году его большую часть засыпали. Через 20 лет исчезли и остатки водоема.

Ныне существующая улица несколько раз увеличивалась. В середине XX века она простиралась от Наличной улицы до Шкиперского канала, а позднее ее продлевали до Детской улицы и до Прибалтийской площади.

Фото: aroundspb.ru

Красный канал

В XVIII веке Мойку с Большой Невой соединял Красный канал. Он был западной границей нынешнего Марсова поля. Название появилосб благодаря мосту, который сейчас именуется Театральным.

Канал прорыли в 1711 году для осушения местности территории острова Усадица. В настоящее время он присоединен к 1-му Адмиралтейскому острову.

Красный канал перестал существовать из-за строительства Мраморного дворца, который начали возводить в концу 1760-х годов. Он протекал на месте двора, расположенного между главного и служебных зданий, поэтому его пришлось засыпать. Во время работ убрали и гранитный мост, созданный по проекту архитекторов Ю. Фельтена и И. Росси. Переправу разместили на Зимнюю канавку, ныне ставшую каналом. Сейчас она называется 1-м Зимним мостом.

Мраморный дворец

Фото: places.arch-grafika.ru

Адмиралтейский ров

В 1717 году для укрепления Адмиралтейской крепости в связи с Северной войной был прорыт специальный ров. Через четыре года конфликт завершился, и власти города решили приспособить для транспорта. Ров соединили с Прачечным каналом, который проходил на месте площади Труда, создав Адмиралтейский канал.

В начале XIX века водная артерия стала частично исчезать. Сначала был закопан ров у Адмиралтейства, который превратился в Александровский сад, а затем часть воды направили в подземную трубу, а канал стал Конногвардейским бульваром. В 1990-е годы при строительстве подземного перехода на площади Труда был вскрыт засыпанный участок, где установили памятную табличку.

Фото: gradpetra.net