С 8 февраля сразу несколько петербургских больниц вернутся в штатный режим работы

С начала следующей недели некоторые больницы Петербурга перестанут принимать больных коронавирусной инфекцией и перепрофилируют свои койки в прием плановых пациентов. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Причина такого решений в данных на 3 февраля. Согласно ним, на данный момент свободно 41% коек, предназначенных для инфицированных COVID-19. Заболеваемость и количество госпитализаций стремительно идет на спад, а значит появилась возможность вернуть часть больниц к штатному режиму работы.

Так, в обычный режим вернутся несколько отделений детской горбольницы имени Н.Ф. Филатова и городская Мариинская больница. Кроме того, прием коронавирусных больниц прекращает и федеральный НИИ им. Поленова.