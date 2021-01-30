Диетолог назвала продукты с эффектом омоложения

Зеленый чай и куркума являются лидерами в списке продуктов, которые обладают эффектом омоложения, а именно - они способствуют продлению молодости.

Этим поделилась главный внештатный врач-диетолог департамента здравоохранения города Москвы Антонина Стародубова.

По её рейтингу продуктов, второе и третье места забрали красный болгарский перец и ягода голубика.

"Эпигенетика - направление современной науки, которое исследует изменение активности генов в результате воздействия различных внешних и внутренних факторов, которые могут оказывать как положительное, так и негативное влияние на здоровье и скорость процессов старения в организме. Первое место среди продуктов, сохраняющих нашу молодость, могли бы занять зеленый чай и куркума. Являясь донорами метильных групп, при регулярном употреблении они способны оказывать положительное эпигенетическое влияние", - рассказывает Антонина Стародубова.