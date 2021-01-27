Малафеев благодарит врачей, вылечившись от вируса COVID-19

Вячеслав Малафееф, бывший вратарь «Зенита» победил коронавирус. Об этом стало известно из поста в социальной сети Инстаграм, где Вячеслав выложил фотографию с врачами и подписал ее множеством благодарностей медикам.

«Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет, КТ показала, что зона поражения легких уменьшается, анализы соответствуют моему состоянию», — сообщает Вячеслав.

Бывший вратарь сине-бело-голубых называл врачей «героями нашего времени».

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о серьезном повреждении обоих легких и повышении температуры у Вячеслава Малафеева до 39 градусов.