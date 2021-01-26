Эксперты нашли в магазинных пряностях кишечную палочку и плесень

По информации, предоставленной пресс-службой Роскачества, экспертами были исследованы 9 видов пряностей 15 торговых марок России, Польши, Хорватии и Австрии.

В пряностях не было обнаружено запрещенных в России пестицидов. При этом в красном перце «Просто!», согласно результатам исследования, содержится превышающее норму количество бактерий. В куркуме «Едим дома» и паприке «Vegeta» - недопустимое количество плесени.

Паприка «Индана» содержит бактерии группы кишечной палочки, а также превышающее норму количество плесени. В красном молотом перце «Cykoria S.A.» превышено количество бактерий и плесени, количество плесени также выше нормы в лавровом листе данной марки.