Врачи рассказали, в чем заключается опасность курения кальяна

По словам главы Противоракового общества России, заведующего отделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии им. Блохина Давида Заридзе, курение кальянов должно контролироваться.

Ранее врач Александр Мясников отмечал, что во время сеанса курения кальяна человек вдыхает больше пара, чем если бы он выкурил пачку сигарет. Заридзе согласился со словами коллеги и заявил, что курение кальяна чрезвычайно вредно для здоровья и может приводить к развитию рака. Он отметил, что как ученому, ему необходимо быть конкретным. Однако, по словам Заридзе, недостаток информации о том, чем заправляют кальяны, не дает сделать однозначные выводы и делает данный тип курения еще более опасным.