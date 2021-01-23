Беглов планирует внедрить во все поликлиники систему электронных медкарт

23 января градоначальник Северной столицы посетил петербургскую поликлинику №24, где уже работает система электронных медицинский карт. Теперь губернатор хочет обеспечить такой системой остальные поликлиники города.

Примечательно, что медицинские карточки должны вести все поликлиники, в том числе и частные. Таким образом, удастся сформировать единую базу. Кроме этого, каждый пациент сможет иметь личный кабинет в электронном виде. С помощью такой новинки люди смогут читать выписки и рекомендации, назначенные лечащим врачом.

Губернатор Петербурга считает, что такая система, внедренная во все поликлиники города, сделает жизнь горожан более удобной.