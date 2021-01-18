Мясников призвал обратить внимание на «эпидемию ожирения»

Александр Мясников, телеведущий и известный врач, сообщил о захватывающей весь мир эпидемии ожирения. Доктор отмечает, что опасность этой эпидемии недооценена. Так, врач привел статистику за год, согласно которой проблемы ожирения привели к 20 млн летальных исходов. Это заболевание также распространенно по всей земле, как и инфекция COVID-19.

«За год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 от голода умерло 10 миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек», — поясняет Мясников.

Примечательно, что по статистике около 40% людей на всей планете имеют проблемы с лишним весом, а значит имеют склонность к инфартку, инсульту, диабету и онкологии.