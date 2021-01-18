Биолог объяснила, почему идея иммунных паспортов бессмысленна

Введение прививочных паспортов для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции является бессмысленным. Об этом сделал заявление профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранову.

"Привитый человек может являться переносчиком COVID-19. Не каждый, конечно, но прививка — это не гарантия",— приводит слова профессора РИА Новости.

По мнению профессора, у людей, которые были привиты против коронавируса, болезнь может протекать в лёгкой форме или без симптоматики, у некоторых пациентов вакцинация может совсем не провоцировать выработку иммунитета к инфекции.

"Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто "галочка", а не удостоверении о защищенности", - подытожила Баранова.