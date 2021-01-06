Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества, Антон Куканов, поделился о том, что беспроводные наушники имеют некоторые риски в использовании. Человек может получить излучение при использовании беспроводных наушников.
Это объясняется тем, что наушники без провода имеют подключение к устройству через систему Bluetooth, посредством такого подключения создаётся магнитное поле низких частот, соответственно, становятся источником неионизирующего излучения. Однако специалист утверждает, что на данный момент мнения о безопасности или опасности данного типа излучения бездоказательны.
Наибольший вред организму приносит высокая громкость звука. Это может привести к такому дефекту, как тугоухость, так как высокая громкость повреждает сенсорные клетки.
Специалисты Роскачества рассказали, чем опасны беспроводные наушники
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Более всего опасна для ушей высокая громкость звука в наушниках.
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