Специалисты Роскачества рассказали, чем опасны беспроводные наушники



Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества, Антон Куканов, поделился о том, что беспроводные наушники имеют некоторые риски в использовании. Человек может получить излучение при использовании беспроводных наушников.

Это объясняется тем, что наушники без провода имеют подключение к устройству через систему Bluetooth, посредством такого подключения создаётся магнитное поле низких частот, соответственно, становятся источником неионизирующего излучения. Однако специалист утверждает, что на данный момент мнения о безопасности или опасности данного типа излучения бездоказательны.

Наибольший вред организму приносит высокая громкость звука. Это может привести к такому дефекту, как тугоухость, так как высокая громкость повреждает сенсорные клетки.