Диетолог посоветовала не употреблять соленья людям с заболеванием сердца и сосудов

Антонина Стародубова, главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы, доктор медицинских наук, сообщила, что людям с заболеваниями сердца и сосудов, а также с проблемами ЖКТ и почек, не рекомендуется употреблять в пищу соленья. Также медик добавила, что при употреблении данного продукта может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

«В настоящее время в результате проведенных крупномасштабных популяционных исследований доказана связь повышенного потребления натрия и соли с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила Стародубова.

Специалист рекомендует не употреблять соленья боле одного или двух раз в месяц.