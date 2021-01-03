Роспотребнадзор поделился с петербуржцами, как не допустить обморожения, ведомство опубликовало советы на своём сайте.
Самое главное - это ваша одежда, которая должна сохранять тепло, также вам поможет многослойность, лучше надеть пару слоёв свободной одежды друг на друга. Нижнему слою, советуют в ведомстве, следует быть из тканей типа полиэстра или полипропилен, так как самый первый слой должен отводить влагу.Роспотребнадзор поделился с петербуржцами, как не допустить обморожения, ведомство опубликовало советы на своём сайте. В качестве среднего слоя хорошо подойдёт шерсть или флис, а вот внешний слой выбирайте так, чтобы вы были защищены от ветра и дождя со снегом. Также вам помогут головной убор, перчатки или варежки и шарф. Обувь следует носить водонепроницаемую. В случае, когда обморожение всё же произошло, то необходимо отогревать участки в тёплой, но не горячей воде около 20-30 минут.
В Роспотребнадзоре посоветовали, как уберечься от обморожений
© Фото: pixabay.com
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Рекомендации размещены на сайте.
Роспотребнадзор поделился с петербуржцами, как не допустить обморожения, ведомство опубликовало советы на своём сайте.
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