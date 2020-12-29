Роскачество проверило, насколько крабовые палочки безопасны для здоровья

В Роскачестве проверили, в каких крабовых палочках меньше всего крахмала и больше всего белка. В число исследованных специалистами торговых марок вошли «Vici Приорити», «Мередиан», «Санта Бремор», «Каждый день», «Красная цена», а также марки «Русское море» и Aro.

По мнению специалистов Роскачества, лучшие крабовые палочки изготавливает «Vici Приорити».

Наибольшее количество белка содержится в палочказ марок «Vici Приорити» и «Санта Бремор». Продукция всех 7 производителей содержит не более 14% крахмала.

Что касается консервантов, не заявленных в маркировке, они были обнаружены лишь у марок «Vici Приорити» и «Каждый день». В остальных палочках их не обнаружено. Опасные красители также не содержатся в продукции большинства марок, исключением стала только «Каждый день».