Ученым удалось победить врожденную глухоту у мышей

Научного прорыва достигли ученые изТель-Авивского университета. Полученные результаты могут помочь полумилиарду человек на всей планете Земля. Именно такое количество, по данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент насчитывается людей с различными формами нарушения слуха.

Известно, что ученые протестировали лечение на мышах с редкой мутацией в гене SYNE4. Дети, рожденные у таких мышей, имеют нормальный слух, однако постепенно теряют его.

Положительный результат эксперимента позволяет копировать здоровый ген во внутреннее ухо. Там он проникает в волосковые клетки и восстанавливает их функцию.